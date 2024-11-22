Кадыров призвал показать Западу, что такое «настоящая война»

22 ноября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров хочет, чтобы Запад «содрогнулся от ужаса» из-за российского вооружения Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на фоне удара по ВСУ гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» заявил о необходимости продемонстрировать Украине и Западу в целом «убийственную мощь дальнобойного оружия». Об этом он написал в своем telegram-канале, призвав показать противнику «настоящую войну». «Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне [с Россией]… Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия», — написал Кадыров. Он хочет, чтобы Запад содрогнулся от мощи российского вооружения. Накануне российский президент Владимир Путин обозначил, что ВС РФ ударили гиперзвуковой системой «Орешник» по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Как отметил российский лидер, это произошло после того, как ВСУ сами применили дальнобойное оружие против России. Путин подытожил, что сейчас конфликт на Украине официально носит глобальный характер. В мире отреагировали на применение дальнобойного оружия со стороны ВС РФ, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на фоне удара по ВСУ гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» заявил о необходимости продемонстрировать Украине и Западу в целом «убийственную мощь дальнобойного оружия». Об этом он написал в своем telegram-канале, призвав показать противнику «настоящую войну». «Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне [с Россией]… Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия», — написал Кадыров. Он хочет, чтобы Запад содрогнулся от мощи российского вооружения. Накануне российский президент Владимир Путин обозначил, что ВС РФ ударили гиперзвуковой системой «Орешник» по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Как отметил российский лидер, это произошло после того, как ВСУ сами применили дальнобойное оружие против России. Путин подытожил, что сейчас конфликт на Украине официально носит глобальный характер. В мире отреагировали на применение дальнобойного оружия со стороны ВС РФ, передает телеканал 360.