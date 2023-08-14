В свердловской больнице потолок рухнул на пациентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
В ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» рухнул потолок Фото:

В поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область) потолок рухнул на пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В поликлинике ГАУЗ СО „Артемовская ЦРБ“ рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. Чудом им удалось избежать серьезных травм», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там подтвердили факт падения плит с потолка. «На данный момент подрядчик устранил разрушения по гарантии. Пострадавших от падения плит с потолка нет», — отметили в пресс-службе больницы.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область) потолок рухнул на пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «В поликлинике ГАУЗ СО „Артемовская ЦРБ“ рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. Чудом им удалось избежать серьезных травм», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там подтвердили факт падения плит с потолка. «На данный момент подрядчик устранил разрушения по гарантии. Пострадавших от падения плит с потолка нет», — отметили в пресс-службе больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...