В поликлиническом отделении Артемовской центральной районной больницы (Свердловская область) потолок рухнул на пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«В поликлинике ГАУЗ СО „Артемовская ЦРБ“ рухнул потолок. Рядом находились пациенты. В непосредственной близости стояла женщина с ребенком. Чудом им удалось избежать серьезных травм», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там подтвердили факт падения плит с потолка. «На данный момент подрядчик устранил разрушения по гарантии. Пострадавших от падения плит с потолка нет», — отметили в пресс-службе больницы.
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