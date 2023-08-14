Reuters: военно-морской флот США впервые остался без командующего

15 августа 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

ВМФ США остался без командующего Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морской флот США в первый раз с начала истории страны остался без главнокомандующего из-за непрозрачных транспортных расходов на аборты военным и членам их семей. Ранее также не были утверждены кандидатуры глав сухопутных войск и морской пехоты. «После отмены Верховным судом США конституционного права на аборт Пентагон взял на себя транспортные расходы военных для поездок в те штаты, где его можно сделать. Республиканцы выступают против подобной практики и требуют следованию юрисдикции штата, где находятся граждане. Поэтому в знак протеста они блокируют в Сенате назначения на ключевые должности в армии США», — пишет Reuters . В издании уточняют, что срок действия полномочий прежнего главнокомандующего ВМФ США Майка Гилдэя завершился 14 августа. Нового главу, которым хотят назначить Лизу Франкетти, отвергает сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль, который требует максимальной прозрачности дорожных расходов на поездку в другие штаты, где военным разрешают провести медицинское вмешательство. По мнению главы Минобороны США Ллойда Остина, блокировка назначений на ключевые должности подрывают боевую готовность страны. Ранее Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение абортов в стране, пишет RT. В итоге Штаты получили право законодательно запрещать проведение медицинского прерывания беременностей, что вызвало волну протестов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-морской флот США в первый раз с начала истории страны остался без главнокомандующего из-за непрозрачных транспортных расходов на аборты военным и членам их семей. Ранее также не были утверждены кандидатуры глав сухопутных войск и морской пехоты. «После отмены Верховным судом США конституционного права на аборт Пентагон взял на себя транспортные расходы военных для поездок в те штаты, где его можно сделать. Республиканцы выступают против подобной практики и требуют следованию юрисдикции штата, где находятся граждане. Поэтому в знак протеста они блокируют в Сенате назначения на ключевые должности в армии США», — пишет Reuters. В издании уточняют, что срок действия полномочий прежнего главнокомандующего ВМФ США Майка Гилдэя завершился 14 августа. Нового главу, которым хотят назначить Лизу Франкетти, отвергает сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль, который требует максимальной прозрачности дорожных расходов на поездку в другие штаты, где военным разрешают провести медицинское вмешательство. По мнению главы Минобороны США Ллойда Остина, блокировка назначений на ключевые должности подрывают боевую готовность страны. Ранее Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение абортов в стране, пишет RT. В итоге Штаты получили право законодательно запрещать проведение медицинского прерывания беременностей, что вызвало волну протестов.