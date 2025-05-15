Катар не просто дарит Трампу президентский Boeing

Премьер Катара: страна не собирается дарить Трампу самолет
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Передача Boeing Трампу — это соглашение, а не подарок Катара
Передача Boeing Трампу — это соглашение, а не подарок Катара Фото:

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил в интервью CNN, что страна не собирается дарить самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу. По его словам, переговоры о передаче борта ведутся на официальном межправительственном уровне.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One [борта номер один]. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — отметил Аль Тани, передает РБК. Премьер-министр также подчеркнул, что предложение о передаче самолета может быть отозвано, если его признают незаконным.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство обороны США получает самолет Boeing 747-8 от Катара бесплатно и прозрачно, чтобы временно заменить устаревший президентский борт. Однако представители Демократической партии выступили против такой сделки, требуя полной оплаты воздушного судна. СМИ также сообщали, что самолет может использоваться в качестве нового Air Force One на весь срок президентства Трампа.

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Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил в интервью CNN, что страна не собирается дарить самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу. По его словам, переговоры о передаче борта ведутся на официальном межправительственном уровне. «Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One [борта номер один]. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — отметил Аль Тани, передает РБК. Премьер-министр также подчеркнул, что предложение о передаче самолета может быть отозвано, если его признают незаконным. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство обороны США получает самолет Boeing 747-8 от Катара бесплатно и прозрачно, чтобы временно заменить устаревший президентский борт. Однако представители Демократической партии выступили против такой сделки, требуя полной оплаты воздушного судна. СМИ также сообщали, что самолет может использоваться в качестве нового Air Force One на весь срок президентства Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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