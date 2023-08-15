В Екатеринбурге спрос на долгосрочную аренду квартир за год вырос на 60%

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге с августа 2022 года вырос на 60%. Об этом заявила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.
«На сегодняшний день потенциальный спрос в 1,5 раза выше, чем в июле, в три раза выше, чем в начале года, и на 60% выше, чем в августе прошлого года. Рост спроса наблюдался на протяжении всего первого полугодия, но он был более сдержанным», — передает слова Елены Лапшиной «Коммерсант-Урал».
При этом объем предложений на долгосрочную аренду квартир начал снижаться. По мнению эксперта «Циан. Аналитики», это происходит потому что возвращаются те, кто уехал в прошлом году. Сейчас в среднем цена за однокомнатную квартиру составляет около 25 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, отмечает Лапшина.
В Екатеринбурге за июль 2023 года вырос спрос на квартиры вторичного рынка на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тысячи рублей
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