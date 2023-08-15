15 августа 2023

В Екатеринбурге спрос на долгосрочную аренду квартир за год вырос на 60%

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, недвижимость, город екатеринбург
Средняя цена за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге 25 тысяч рублей, считает Елена Лапшина Фото:

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге с августа 2022 года вырос на 60%. Об этом заявила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

«На сегодняшний день потенциальный спрос в 1,5 раза выше, чем в июле, в три раза выше, чем в начале года, и на 60% выше, чем в августе прошлого года. Рост спроса наблюдался на протяжении всего первого полугодия, но он был более сдержанным», — передает слова Елены Лапшиной «Коммерсант-Урал».

При этом объем предложений на долгосрочную аренду квартир начал снижаться. По мнению эксперта «Циан. Аналитики», это происходит потому что возвращаются те, кто уехал в прошлом году. Сейчас в среднем цена за однокомнатную квартиру составляет около 25 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, отмечает Лапшина.

В Екатеринбурге за июль 2023 года вырос спрос на квартиры вторичного рынка на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тысячи рублей

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Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге с августа 2022 года вырос на 60%. Об этом заявила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина. «На сегодняшний день потенциальный спрос в 1,5 раза выше, чем в июле, в три раза выше, чем в начале года, и на 60% выше, чем в августе прошлого года. Рост спроса наблюдался на протяжении всего первого полугодия, но он был более сдержанным», — передает слова Елены Лапшиной «Коммерсант-Урал». При этом объем предложений на долгосрочную аренду квартир начал снижаться. По мнению эксперта «Циан. Аналитики», это происходит потому что возвращаются те, кто уехал в прошлом году. Сейчас в среднем цена за однокомнатную квартиру составляет около 25 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, отмечает Лапшина. В Екатеринбурге за июль 2023 года вырос спрос на квартиры вторичного рынка на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тысячи рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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