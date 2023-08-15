В Академический район Екатеринбурга пошел первый трамвай

16 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 16 августа начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район. Об этом агентству URA.RU сообщил читатель, ставший свидетелем запуска. «Едет от кольца на улице Волгоградская в сторону Академа. Налаживает и проверяет контактную сеть», — поделился собеседник. «Надо 20 тысяч тонн наездить, как мы это делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. На это уходит примерно два месяца. Чтобы все эти изъяны… Потому что где-то просадка грунта, где-то что-то еще. Мы идем гораздо раньше графика (по контракту срок окончания строительства — декабрь 2024 года — прим. URA.RU). Я очень аккуратно всегда говорю, когда мы поедем. Поедем в этом году обязательно», — сказал URA.RU мэр Алексей Орлов. При этом еще в июне его заместитель Алексей Бубнов говорил, что закончить испытания и ввести линию в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года. Трамвай пойдет из Академического района в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

В Екатеринбурге 16 августа начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район. Об этом агентству URA.RU сообщил читатель, ставший свидетелем запуска. «Едет от кольца на улице Волгоградская в сторону Академа. Налаживает и проверяет контактную сеть», — поделился собеседник. «Надо 20 тысяч тонн наездить, как мы это делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. На это уходит примерно два месяца. Чтобы все эти изъяны… Потому что где-то просадка грунта, где-то что-то еще. Мы идем гораздо раньше графика (по контракту срок окончания строительства — декабрь 2024 года — прим. URA.RU). Я очень аккуратно всегда говорю, когда мы поедем. Поедем в этом году обязательно», — сказал URA.RU мэр Алексей Орлов. При этом еще в июне его заместитель Алексей Бубнов говорил, что закончить испытания и ввести линию в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года. Трамвай пойдет из Академического района в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.