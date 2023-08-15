15 августа 2023

В Академический район Екатеринбурга пошел первый трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, маршрут13, трамвай, татра т3
Начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район Фото:

В Екатеринбурге 16 августа начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район. Об этом агентству URA.RU сообщил читатель, ставший свидетелем запуска.

«Едет от кольца на улице Волгоградская в сторону Академа. Налаживает и проверяет контактную сеть», — поделился собеседник.

«Надо 20 тысяч тонн наездить, как мы это делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. На это уходит примерно два месяца. Чтобы все эти изъяны… Потому что где-то просадка грунта, где-то что-то еще. Мы идем гораздо раньше графика (по контракту срок окончания строительства — декабрь 2024 года — прим. URA.RU). Я очень аккуратно всегда говорю, когда мы поедем. Поедем в этом году обязательно», — сказал URA.RU мэр Алексей Орлов.

При этом еще в июне его заместитель Алексей Бубнов говорил, что закончить испытания и ввести линию в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года. Трамвай пойдет из Академического района в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

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В Екатеринбурге 16 августа начались тестовые испытания трамвайной линии в Академический район. Об этом агентству URA.RU сообщил читатель, ставший свидетелем запуска. «Едет от кольца на улице Волгоградская в сторону Академа. Налаживает и проверяет контактную сеть», — поделился собеседник. «Надо 20 тысяч тонн наездить, как мы это делали при запуске трамвая в Верхнюю Пышму. На это уходит примерно два месяца. Чтобы все эти изъяны… Потому что где-то просадка грунта, где-то что-то еще. Мы идем гораздо раньше графика (по контракту срок окончания строительства — декабрь 2024 года — прим. URA.RU). Я очень аккуратно всегда говорю, когда мы поедем. Поедем в этом году обязательно», — сказал URA.RU мэр Алексей Орлов. При этом еще в июне его заместитель Алексей Бубнов говорил, что закончить испытания и ввести линию в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года. Трамвай пойдет из Академического района в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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