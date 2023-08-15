15 августа 2023

Инструкторы по военной подготовке начали бесплатно обучать пермяков, которые едут на спецоперацию

Инструкторы по НВП начали бесплатно обучать пермяков, которые едут на спецоперацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Опытные инструкторы максимально подробно расскажут о тактике ведения боя и других науках, которые пригодятся на СВО Фото:

В Перми на базе центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» начали бесплатно обучать тех, кто в ближайшее время отправляется в зону проведения спецоперации. Информация размещена в telegram-канале организации. За время 10-дневной подготовки инструкторы рассказывают о тактике ведения боя, применении БПЛА и проводят психологическую подготовку.

«Внимание всем, кто в ближайшее время отправляется на службу по контракту. Максимальная бесплатная подготовка в течение 10 дней в ЦВСП „Стрелец“: тактическая медицина; тактика ведения боя; огневая и инженерная подготовка; применение и эксплуатация БПЛА в зоне СВО; психологическая подготовка», — информируют в мессенджере представители «Стрельца». Занятия начались 14 августа и проводятся на полигоне близ деревни Шугуровка.

Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» также обучал всех желающих работе с беспилотными летательными аппаратами. Для этого центр организовал как платные, так и бесплатные курсы.

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В Перми на базе центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» начали бесплатно обучать тех, кто в ближайшее время отправляется в зону проведения спецоперации. Информация размещена в telegram-канале организации. За время 10-дневной подготовки инструкторы рассказывают о тактике ведения боя, применении БПЛА и проводят психологическую подготовку. «Внимание всем, кто в ближайшее время отправляется на службу по контракту. Максимальная бесплатная подготовка в течение 10 дней в ЦВСП „Стрелец“: тактическая медицина; тактика ведения боя; огневая и инженерная подготовка; применение и эксплуатация БПЛА в зоне СВО; психологическая подготовка», — информируют в мессенджере представители «Стрельца». Занятия начались 14 августа и проводятся на полигоне близ деревни Шугуровка. Ранее центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» также обучал всех желающих работе с беспилотными летательными аппаратами. Для этого центр организовал как платные, так и бесплатные курсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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