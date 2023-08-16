Стали известны обстоятельства гибели екатеринбуржца в фонтане

Екатеринбуржец ехал на велосипеде рядом с фонтаном «Каменный цветок», когда ему стало плохо. Ранним утром 16 августа его тело в воде нашли прохожие. Подробности трагедии URA.RU раскрыл источник в силовых структурах города.
«Мужчина ехал на велосипеде по площади Труда рядом с фонтаном, когда, по всей видимости, ему стало плохо. Возможно, оторвался тромб или случился сердечный приступ. Ранним утром его тело нашли в фонтане прохожие и вызвали полицию», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, мужчина не был пьян. Его приблизительный возраст — 25-30 лет. Точную причину смерти горожанина установит судмедэкспертиза. Ранее сообщалось, что его гибель не носит криминального характера. Сейчас полицией проводится проверка.
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