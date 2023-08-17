СК возбудил дело против сопредседателя «Голоса»* Григория Мельконьянца

17 августа 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Григорий Мельконьянц обвиняется в организации работы запрещенной НПО Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «СК возбудил дело об организации работы нежелательной НПО в РФ против Мельконьянца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что у него и его 14 соратников были проведены обыски в нескольких городах России в связи с предполагаемой организацией работы запрещенной НПО в стране. Ассоциация «Голос» ранее была признана иноагентом и ликвидирована судебным решением в 2016 году, однако их деятельность продолжалась в рамках движения без юридического лица. В августе 2021 года организация была внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции. *Движение включено в реестр иноагентов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «СК возбудил дело об организации работы нежелательной НПО в РФ против Мельконьянца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что у него и его 14 соратников были проведены обыски в нескольких городах России в связи с предполагаемой организацией работы запрещенной НПО в стране. Ассоциация «Голос» ранее была признана иноагентом и ликвидирована судебным решением в 2016 году, однако их деятельность продолжалась в рамках движения без юридического лица. В августе 2021 года организация была внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции. *Движение включено в реестр иноагентов