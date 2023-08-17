СК возбудил дело против сопредседателя «Голоса»* Григория Мельконьянца

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сопредседателя движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Григория Мельконьянца. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«СК возбудил дело об организации работы нежелательной НПО в РФ против Мельконьянца», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что у него и его 14 соратников были проведены обыски в нескольких городах России в связи с предполагаемой организацией работы запрещенной НПО в стране.
Ассоциация «Голос» ранее была признана иноагентом и ликвидирована судебным решением в 2016 году, однако их деятельность продолжалась в рамках движения без юридического лица. В августе 2021 года организация была внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции.
*Движение включено в реестр иноагентов
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