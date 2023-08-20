Из-за рекордного дефицита «однушек» в Екатеринбурге взлетела стоимость аренды жилья

21 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге за месяц выросла арендная ставка однокомнатных квартир с 24 тысяч до 28 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге образовался пик дефицита однокомнатных квартир, сдающихся в аренду. Это привело к росту арендной ставки. С начала июля по 20 августа она выросла в среднем на четыре тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал основатель агентства по недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «Дефицит предложения аренды квартир достиг пика, на всех порталах объявлений — в три раза меньше предложений, чем в январе этого года. Среднее у нас на „Драже“ в январе было 500-600 объявлений, сейчас 200. На „Авито“ в среднем в январе фиксировалось 1,5 тысячи объявлений, сейчас 600. На сайте „Циан“ среднее количество в начале года было 1,2 тысячи объявлений, а на сегодняшний день 500», — сказал собеседник агентства. По мнению Никиты Словиковского, дефицит предложения толкает цену вверх — на 16% за месяц. Квартиры собственников сдаются за пару часов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в начале июля — 24 тысячи рублей (коммунальные услуги включены). Средняя стоимость на 20 августа — 28 тысячи рублей (также все включено). Подобная ситуация на рынке прогнозируется примерно до 15 сентября. Все зависит от того, как быстро начнет пополняться рынок предложениями. «Разумеется, это лишь сезонное колебание. Оценивать темпы роста стоимости правильно будет в январе к январю прошлого года. Но все равно — жесть», — отметил основатель агентства «Драже». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге оказалось выгоднее снимать квартиру, чем брать в ипотеку. В начале июля арендная ставка составляла примерно 22 тысячи рублей, а покупка жилья в ипотеку для жителей уральской столицы обошлась бы в среднем — 38 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге образовался пик дефицита однокомнатных квартир, сдающихся в аренду. Это привело к росту арендной ставки. С начала июля по 20 августа она выросла в среднем на четыре тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказал основатель агентства по недвижимости «Драже» Никита Словиковский. «Дефицит предложения аренды квартир достиг пика, на всех порталах объявлений — в три раза меньше предложений, чем в январе этого года. Среднее у нас на „Драже“ в январе было 500-600 объявлений, сейчас 200. На „Авито“ в среднем в январе фиксировалось 1,5 тысячи объявлений, сейчас 600. На сайте „Циан“ среднее количество в начале года было 1,2 тысячи объявлений, а на сегодняшний день 500», — сказал собеседник агентства. По мнению Никиты Словиковского, дефицит предложения толкает цену вверх — на 16% за месяц. Квартиры собственников сдаются за пару часов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в начале июля — 24 тысячи рублей (коммунальные услуги включены). Средняя стоимость на 20 августа — 28 тысячи рублей (также все включено). Подобная ситуация на рынке прогнозируется примерно до 15 сентября. Все зависит от того, как быстро начнет пополняться рынок предложениями. «Разумеется, это лишь сезонное колебание. Оценивать темпы роста стоимости правильно будет в январе к январю прошлого года. Но все равно — жесть», — отметил основатель агентства «Драже». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге оказалось выгоднее снимать квартиру, чем брать в ипотеку. В начале июля арендная ставка составляла примерно 22 тысячи рублей, а покупка жилья в ипотеку для жителей уральской столицы обошлась бы в среднем — 38 тысяч рублей в месяц.