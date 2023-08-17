Свет пропал из-за повреждения силового кабеля
В Екатеринбурге жилой дом на Соболева, 19 остался без света из-за повреждения кабеля при проведении ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщил житель многоэтажки.
«Отключили электричество днем. Повредили силовой кабель при монтаже коммуникаций. Более 1500 квартир, магазины и организации остались без света. Некоторые жильцы застряли в лифтах. Позже привезли генераторы и людей вытащили, а во дворе частично дали освещение», — сообщил агентству житель дома.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию для получения подробностей. На момент публикации ответ не поступил.
Отключение электроэнергии в доме на Соболева, 19
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