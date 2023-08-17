17 августа 2023

В Екатеринбурге в многоэтажке обесточили более тысячи квартир. Фото

На улице Соболева, 19 в Екатеринбурге без света остались 1500 квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Свет пропал из-за повреждения силового кабеля Фото:

В Екатеринбурге жилой дом на Соболева, 19 остался без света из-за повреждения кабеля при проведении ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщил житель многоэтажки.

«Отключили электричество днем. Повредили силовой кабель при монтаже коммуникаций. Более 1500 квартир, магазины и организации остались без света. Некоторые жильцы застряли в лифтах. Позже привезли генераторы и людей вытащили, а во дворе частично дали освещение», — сообщил агентству житель дома.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию для получения подробностей. На момент публикации ответ не поступил.

Отключение электроэнергии в доме на Соболева, 19
Отключение электроэнергии в доме на Соболева, 19
Фото:

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В Екатеринбурге жилой дом на Соболева, 19 остался без света из-за повреждения кабеля при проведении ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщил житель многоэтажки. «Отключили электричество днем. Повредили силовой кабель при монтаже коммуникаций. Более 1500 квартир, магазины и организации остались без света. Некоторые жильцы застряли в лифтах. Позже привезли генераторы и людей вытащили, а во дворе частично дали освещение», — сообщил агентству житель дома. Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию для получения подробностей. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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