Прохожие нашли тело пенсионера под окнами дома в Златоусте

20 августа 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал из открытого окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки найдено тело 82-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины 1941 года рождения было найдено под окнами дома на улице Румянцева, 93. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки найдено тело 82-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины 1941 года рождения было найдено под окнами дома на улице Румянцева, 93. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.