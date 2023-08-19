Прохожие нашли тело пенсионера под окнами дома в Златоусте

Мужчина выпал из открытого окна
В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки найдено тело 82-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело мужчины 1941 года рождения было найдено под окнами дома на улице Румянцева, 93. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже», — сообщил источник URA.RU.
По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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