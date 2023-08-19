19 августа 2023
18 августа 2023

Прохожие нашли тело пенсионера под окнами дома в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Мужчина выпал из открытого окна Фото:

В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки найдено тело 82-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело мужчины 1941 года рождения было найдено под окнами дома на улице Румянцева, 93. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже», — сообщил источник URA.RU.

По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки найдено тело 82-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело мужчины 1941 года рождения было найдено под окнами дома на улице Румянцева, 93. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на третьем этаже», — сообщил источник URA.RU. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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