20 августа 2023

SuperJob: екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще путешествуют

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, домашний питомец, животное, поездка, собака в машине, путешествие
Собаководы любят путешествовать больше других Фото:

Екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще других предпочитают путешествовать или ездить на охоту и рыбалку. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Жители Екатеринбурга, у которых нет кошек и собак, больше любят отдыхать на пляже. 33% владельцев собак любят путешествовать, ездить на охоту и рыбалку», — сказано в сообщении. В опросе участвовали экономически активные граждане из города. Владельцы кошек больше любят ездить за город или оставаться дома.

В августе самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам. Их уровень зарплаты может достичь до 200 тысяч рублей.

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Екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще других предпочитают путешествовать или ездить на охоту и рыбалку. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Жители Екатеринбурга, у которых нет кошек и собак, больше любят отдыхать на пляже. 33% владельцев собак любят путешествовать, ездить на охоту и рыбалку», — сказано в сообщении. В опросе участвовали экономически активные граждане из города. Владельцы кошек больше любят ездить за город или оставаться дома. В августе самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам. Их уровень зарплаты может достичь до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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