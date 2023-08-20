SuperJob: екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще путешествуют

21 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Собаководы любят путешествовать больше других Фото: Московец Илья © URA.RU Екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще других предпочитают путешествовать или ездить на охоту и рыбалку. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Жители Екатеринбурга, у которых нет кошек и собак, больше любят отдыхать на пляже. 33% владельцев собак любят путешествовать, ездить на охоту и рыбалку», — сказано в сообщении. В опросе участвовали экономически активные граждане из города. Владельцы кошек больше любят ездить за город или оставаться дома. В августе самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам. Их уровень зарплаты может достичь до 200 тысяч рублей.

Екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще других предпочитают путешествовать или ездить на охоту и рыбалку. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Жители Екатеринбурга, у которых нет кошек и собак, больше любят отдыхать на пляже. 33% владельцев собак любят путешествовать, ездить на охоту и рыбалку», — сказано в сообщении. В опросе участвовали экономически активные граждане из города. Владельцы кошек больше любят ездить за город или оставаться дома. В августе самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам. Их уровень зарплаты может достичь до 200 тысяч рублей.