SuperJob: екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще путешествуют

Екатеринбуржцы, у которых есть собаки, чаще других предпочитают путешествовать или ездить на охоту и рыбалку. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Жители Екатеринбурга, у которых нет кошек и собак, больше любят отдыхать на пляже. 33% владельцев собак любят путешествовать, ездить на охоту и рыбалку», — сказано в сообщении. В опросе участвовали экономически активные граждане из города. Владельцы кошек больше любят ездить за город или оставаться дома.
В августе самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам. Их уровень зарплаты может достичь до 200 тысяч рублей.
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