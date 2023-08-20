20 августа 2023
19 августа 2023

Под окнами челябинской больницы нашли труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Мужчина упал с третьего этажа Фото:

В Златоусте (Челябинская область) под окнами городской больницы нашли труп пожилого пациента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина выпал из окна.

«Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, выпав из окна больницы. Обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, палата мужчины находилась на третьем этаже. На момент гибели ему было 76 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) под окнами городской больницы нашли труп пожилого пациента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина выпал из окна. «Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, выпав из окна больницы. Обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, палата мужчины находилась на третьем этаже. На момент гибели ему было 76 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...