Под окнами челябинской больницы нашли труп пенсионера

21 августа 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Мужчина упал с третьего этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) под окнами городской больницы нашли труп пожилого пациента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина выпал из окна. «Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, выпав из окна больницы. Обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, палата мужчины находилась на третьем этаже. На момент гибели ему было 76 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Златоусте (Челябинская область) под окнами городской больницы нашли труп пожилого пациента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина выпал из окна. «Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, выпав из окна больницы. Обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, палата мужчины находилась на третьем этаже. На момент гибели ему было 76 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.