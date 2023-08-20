Под окнами челябинской больницы нашли труп пенсионера

Мужчина упал с третьего этажа
В Златоусте (Челябинская область) под окнами городской больницы нашли труп пожилого пациента. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина выпал из окна.
«Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, выпав из окна больницы. Обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, палата мужчины находилась на третьем этаже. На момент гибели ему было 76 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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