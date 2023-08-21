Топ самых популярных навыков, которые ждут работодатели Екатеринбурга от своих сотрудников. Инфографика

21 августа 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Порядка 33 тысяч работодателей ищут сотрудников с уверенным владением ПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помимо образования и профессиональных знаний, работодатели Екатеринбурга чаще всего ждут от своих сотрудников уверенное владение ПК, ответственность, навык продаж, грамотность и уверенность в себе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Требование об уверенном владении ПК есть в 33 тысячах актуальных на сегодня вакансий. Кроме того, в рейтинг входят ответственность (12,1 тысяч вакансий), навык продаж (9,1 тысяч вакансий), грамотность (7,5 тысяч вакансий), уверенность в себе требуют от соискателей порядка 6,3 тысяч работодателей. Умение работать в команде выделяют 5,8 тысяч работодателей, внимательность (5,6 тысяч вакансий), грамотная речь (4,8 тысячи вакансий), коммуникабельность (3,9 тысячи вакансий) и многозадачность (3 тысячи вакансий)», — сказано в сообщении. Меньше всего от сотрудников ждут целеустремленности, желания развиваться, организаторских навыков и позитивного настроя. В среднем количество таких требований приходится на 1,3-1,6 тысячу вакансий. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург попал на девятое место в рейтинге российских городов с самыми большими зарплатами. Жителям уральской столицы предлагают в среднем 57 тысяч рублей. Инфографика: URA.RU

Помимо образования и профессиональных знаний, работодатели Екатеринбурга чаще всего ждут от своих сотрудников уверенное владение ПК, ответственность, навык продаж, грамотность и уверенность в себе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «Требование об уверенном владении ПК есть в 33 тысячах актуальных на сегодня вакансий. Кроме того, в рейтинг входят ответственность (12,1 тысяч вакансий), навык продаж (9,1 тысяч вакансий), грамотность (7,5 тысяч вакансий), уверенность в себе требуют от соискателей порядка 6,3 тысяч работодателей. Умение работать в команде выделяют 5,8 тысяч работодателей, внимательность (5,6 тысяч вакансий), грамотная речь (4,8 тысячи вакансий), коммуникабельность (3,9 тысячи вакансий) и многозадачность (3 тысячи вакансий)», — сказано в сообщении. Меньше всего от сотрудников ждут целеустремленности, желания развиваться, организаторских навыков и позитивного настроя. В среднем количество таких требований приходится на 1,3-1,6 тысячу вакансий. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург попал на девятое место в рейтинге российских городов с самыми большими зарплатами. Жителям уральской столицы предлагают в среднем 57 тысяч рублей.