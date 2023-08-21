Екатеринбуржец отказался от жизни в Испании ради участия в СВО

21 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга планировал остаться служить по контракту в Испании, но после ультиматума из-за гражданства вернулся на Родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, переехавший в Испанию в 2011 году, вернулся обратно после того, как ему поставили ультиматум — либо он отказывается от российского гражданства ради испанского, либо уезжает из страны. Молодой человек выбрал второе. Теперь он планирует получить военный билет в России и отправиться на специальную военную операцию. Об этом на условиях анонимности собеседник рассказал корреспонденту URA.RU. «Я уехал из Екатеринбурга в Испанию в 2011 году, получил вид на жительство. В 17 лет поступил в военную академию, где проучился три года. Планировал идти служить по дальше контракту, но мне поставили ультиматум — выбрать либо российское, либо испанское гражданство. И вот, я здесь. Планирую получить военный билет и затем отправиться на СВО», — рассказал военный. В Испании он открыто поддерживал спецоперацию, и находились те, кто был с ним солидарен. При этом большинство испанцев все же занимают противоположную позицию. «Они не вникают в ситуацию, верят пропаганде. По телевизору крутят рекламу о том, на чьей ты стороне? Когда я был в Мадриде до санкций в прошлом году, весь Мадрид был увешан флагами Украины», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Таджикистана Зикирулло Ганиев ушел на фронт без ведома родных. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию на заработки, а сам отправился на спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец, переехавший в Испанию в 2011 году, вернулся обратно после того, как ему поставили ультиматум — либо он отказывается от российского гражданства ради испанского, либо уезжает из страны. Молодой человек выбрал второе. Теперь он планирует получить военный билет в России и отправиться на специальную военную операцию. Об этом на условиях анонимности собеседник рассказал корреспонденту URA.RU. «Я уехал из Екатеринбурга в Испанию в 2011 году, получил вид на жительство. В 17 лет поступил в военную академию, где проучился три года. Планировал идти служить по дальше контракту, но мне поставили ультиматум — выбрать либо российское, либо испанское гражданство. И вот, я здесь. Планирую получить военный билет и затем отправиться на СВО», — рассказал военный. В Испании он открыто поддерживал спецоперацию, и находились те, кто был с ним солидарен. При этом большинство испанцев все же занимают противоположную позицию. «Они не вникают в ситуацию, верят пропаганде. По телевизору крутят рекламу о том, на чьей ты стороне? Когда я был в Мадриде до санкций в прошлом году, весь Мадрид был увешан флагами Украины», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Таджикистана Зикирулло Ганиев ушел на фронт без ведома родных. В феврале 2022 года молодой человек сообщил родным, что едет в Россию на заработки, а сам отправился на спецоперацию.