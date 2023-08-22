В Челябинскую область приедет актер Сергей Безруков

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Концерт 9 мая РМК с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, салют, фейерверк. Челябинск, безруков сергей
Для съемок Сергей Безруков приедет в Троицк Фото:

В Троицк Челябинской области прибыла первая группа для съемок сериала про известного адвоката Федора Плевако. Скоро к ним присоединится актер Сергей Безруков, 22 августа сообщил URA.RU источник.

«Начинается съемка сериала „Плевако“ об известном российском адвокате 19 века Федоре Плевако. Первая съемочная группа приехала в Троицк. Теперь ждут Безрукова, играющего эту историческую личность в главной роли», — сообщил источник.

Кинокартина будет состоять из десяти серий, каждая из которых посвящена громким судебным делам Плевако. В Троицке адвокат родился и провел свое детство, поэтому там пройдет часть съемок. Производством сериала занимается студия «Рок», телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER при поддержке Института развития интернета. Режиссер — Анна Матисон, супруга Безрукова.

URA.RU связалось с пресс-службой минкультуры региона. Там подтвердили информацию о съемках. Развернутый комментарий обещали предоставить позже.

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В Троицк Челябинской области прибыла первая группа для съемок сериала про известного адвоката Федора Плевако. Скоро к ним присоединится актер Сергей Безруков, 22 августа сообщил URA.RU источник. «Начинается съемка сериала „Плевако“ об известном российском адвокате 19 века Федоре Плевако. Первая съемочная группа приехала в Троицк. Теперь ждут Безрукова, играющего эту историческую личность в главной роли», — сообщил источник. Кинокартина будет состоять из десяти серий, каждая из которых посвящена громким судебным делам Плевако. В Троицке адвокат родился и провел свое детство, поэтому там пройдет часть съемок. Производством сериала занимается студия «Рок», телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр PREMIER при поддержке Института развития интернета. Режиссер — Анна Матисон, супруга Безрукова. URA.RU связалось с пресс-службой минкультуры региона. Там подтвердили информацию о съемках. Развернутый комментарий обещали предоставить позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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