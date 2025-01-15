Челябинцы озвучили требования к МРОТу

Минимальная зарплата (МРОТ) в Челябинске должна быть на уровне 54,3 тысячи рублей. Так считают жители города, согласно опроса сервиса SuperJob. За год эта сумма возросла более чем на 12 тысяч.
«Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в Челябинске должен составлять 54,3 тысячи рублей в месяц. В сентябре прошлого года эта сумма была на уровне 48,4 тысячи рублей, в декабре 2023-го — 42 тысячи», — говорится в исследовании сервиса.
Самые высокие требования к минималке у жителей Москвы (61,8 тысячи рублей), Хабаровска (59 тысяч) и Санкт Петербург (58,5 тысячи). Наименьшие требования к минимальной зарплате среди жителей крупных городов — у жителей Нижнего Новгорода и Ижевска (по 48 тысяч), а также Кирова (49,2 тысячи рублей). Реальный минимальный размер оплаты труда в Челябинске на январь составляет с учетом районного коэффициента 25 806 рублей.
Опрос проводился с 8 декабря по 10 января. Как и в других городах-миллионниках, при его проведении было опрошено 1000 работающих жителей Челябинска.
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