Начальник челябинского полицейского главка Скоков дал поручение помочь садоводам. Фото

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Результаты работы с обращениями садоводов находятся на контроле у Михаила Скокова Фото:

Челябинские садоводы обратились к начальнику ГУ МВД по региону Михаилу Скокову с просьбой помочь разобраться в сложившихся ситуациях в СНТ на традиционном ежемесячном приеме граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«На встречу к начальнику главка пришли садоводы и попросили разобраться в конфликтных ситуациях в садоводческих товариществах. Один из них рассказал, что остался обманутым при аренде участка в СНТ и купле-продаже строительных материалов. Главный полицейский региона поручил руководителям оперативных служб изучить все нюансы совершенной сделки, принять решение по итогам проверки и результат сообщить заявителю», — заявили в пресс-службе.

Пожилая женщина-садовод попросила генерала Скокова разрешить спор с администрацией СНТ. Начальник главка предложил провести собрание садоводов в установленном порядке, на котором выбрать председателя. На собрании будут присутствовать сотрудники полиции.

На встречу с генералом Скоковым также пришла супружеская пара также с жалобами на действия администрации садового некоммерческого товарищества. Начальник главка потребовал пресечь самоуправство председателя, провести с администрацией СНТ рабочую встречу и довести до руководства товарищества информацию о недопустимости воспрепятствования прохождения садоводов к собственным участкам. Как заявили в пресс-службе, Скоков регулярно встречается с садоводами, ход и результат каждого разбирательства будут контролироваться непосредственно начальником главка.

Приемы граждан главный полицейский региона проводит ежемесячно
Приемы граждан главный полицейский региона проводит ежемесячно
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Челябинские садоводы обратились к начальнику ГУ МВД по региону Михаилу Скокову с просьбой помочь разобраться в сложившихся ситуациях в СНТ на традиционном ежемесячном приеме граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка. «На встречу к начальнику главка пришли садоводы и попросили разобраться в конфликтных ситуациях в садоводческих товариществах. Один из них рассказал, что остался обманутым при аренде участка в СНТ и купле-продаже строительных материалов. Главный полицейский региона поручил руководителям оперативных служб изучить все нюансы совершенной сделки, принять решение по итогам проверки и результат сообщить заявителю», — заявили в пресс-службе. Пожилая женщина-садовод попросила генерала Скокова разрешить спор с администрацией СНТ. Начальник главка предложил провести собрание садоводов в установленном порядке, на котором выбрать председателя. На собрании будут присутствовать сотрудники полиции. На встречу с генералом Скоковым также пришла супружеская пара также с жалобами на действия администрации садового некоммерческого товарищества. Начальник главка потребовал пресечь самоуправство председателя, провести с администрацией СНТ рабочую встречу и довести до руководства товарищества информацию о недопустимости воспрепятствования прохождения садоводов к собственным участкам. Как заявили в пресс-службе, Скоков регулярно встречается с садоводами, ход и результат каждого разбирательства будут контролироваться непосредственно начальником главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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