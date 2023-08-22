Результаты работы с обращениями садоводов находятся на контроле у Михаила Скокова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские садоводы обратились к начальнику ГУ МВД по региону Михаилу Скокову с просьбой помочь разобраться в сложившихся ситуациях в СНТ на традиционном ежемесячном приеме граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«На встречу к начальнику главка пришли садоводы и попросили разобраться в конфликтных ситуациях в садоводческих товариществах. Один из них рассказал, что остался обманутым при аренде участка в СНТ и купле-продаже строительных материалов. Главный полицейский региона поручил руководителям оперативных служб изучить все нюансы совершенной сделки, принять решение по итогам проверки и результат сообщить заявителю», — заявили в пресс-службе.

Пожилая женщина-садовод попросила генерала Скокова разрешить спор с администрацией СНТ. Начальник главка предложил провести собрание садоводов в установленном порядке, на котором выбрать председателя. На собрании будут присутствовать сотрудники полиции.

На встречу с генералом Скоковым также пришла супружеская пара также с жалобами на действия администрации садового некоммерческого товарищества. Начальник главка потребовал пресечь самоуправство председателя, провести с администрацией СНТ рабочую встречу и довести до руководства товарищества информацию о недопустимости воспрепятствования прохождения садоводов к собственным участкам. Как заявили в пресс-службе, Скоков регулярно встречается с садоводами, ход и результат каждого разбирательства будут контролироваться непосредственно начальником главка.

Приемы граждан главный полицейский региона проводит ежемесячно Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области