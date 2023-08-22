В Перми опытный врач судится с больницей после отказа в приеме на работу

23 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Врач уволился из больницы ради индексации своей пенсии Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский врач-реаниматолог Александр Кощеев судится с больницей имени Тверье из-за отказа в приеме на работу. Стаж медика составляет 40 лет, в том числе он трудился по профессии и после выхода на пенсию, которую ему, как работающему пенсионеру, не повышали. Ради индексации мужчина решил уволиться из больницы, а потом, по договоренности с руководством, устроиться в нее заново. Но в медучреждении отказались принимать Кощеева обратно. «Александр Кощеев согласовал с завотделения и отделом кадров возможность последующего трудоустройства. Заявление об увольнении написал 30 сентября 2022 года, а 26 октября того же года подал заявление о приеме со 2 ноября, но получил отказ. Причины такого решения главврач не объяснил, поэтому медику пришлось писать новое заявление с просьбой рассказать, почему для него не нашлось места в больнице. Из ответа следует, что в больнице имени Тверье нет свободных мест анестезиологов-реаниматологов. Он обратился в суд», — сообщает 59.RU. По данным издания, Индустриальный районный суд встал на сторону медика. Больницу обязали признать приказ в отказе о приеме на работу незаконным и заключить с врачом контракт. Медучреждение оспорило это решение в краевом суде, который также признал правоту медика. Сейчас на руках у врача имеется исполнительный лист, по которому больница обязана принять его на работу. В пермском минздраве на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, сообщили, что «договоренности о приеме на работу осуществляются с работодателем». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский врач-реаниматолог Александр Кощеев судится с больницей имени Тверье из-за отказа в приеме на работу. Стаж медика составляет 40 лет, в том числе он трудился по профессии и после выхода на пенсию, которую ему, как работающему пенсионеру, не повышали. Ради индексации мужчина решил уволиться из больницы, а потом, по договоренности с руководством, устроиться в нее заново. Но в медучреждении отказались принимать Кощеева обратно. «Александр Кощеев согласовал с завотделения и отделом кадров возможность последующего трудоустройства. Заявление об увольнении написал 30 сентября 2022 года, а 26 октября того же года подал заявление о приеме со 2 ноября, но получил отказ. Причины такого решения главврач не объяснил, поэтому медику пришлось писать новое заявление с просьбой рассказать, почему для него не нашлось места в больнице. Из ответа следует, что в больнице имени Тверье нет свободных мест анестезиологов-реаниматологов. Он обратился в суд», — сообщает 59.RU. По данным издания, Индустриальный районный суд встал на сторону медика. Больницу обязали признать приказ в отказе о приеме на работу незаконным и заключить с врачом контракт. Медучреждение оспорило это решение в краевом суде, который также признал правоту медика. Сейчас на руках у врача имеется исполнительный лист, по которому больница обязана принять его на работу. В пермском минздраве на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, сообщили, что «договоренности о приеме на работу осуществляются с работодателем».