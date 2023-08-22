Пермские депутаты задумались о постройке домов культуры в деревнях. Фото

23 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Монументальности проект деревенских ДК не предполагает Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревнях и селах Пермского края, где живут меньше 400 человек, могут появиться свои дома культуры. Идею на заседании бюджетного комитета законодательного собрания региона озвучила министр культуры Прикамья Алла Платонова, а депутаты ее поддержали и попросили ускорить процесс, передает корреспондент URA.RU. «Теоретически это может выглядеть так. Здесь совсем маленький зал — 35 мест, буквально один кабинет, холл, два туалета и все. В дальнейшем эти конструкции [модульные] можно перевозить, если необходимость в клубе исчезла по причине сокращения количества жителей», — описала проект деревенского клуба Платонова. По ее словам, о желании получить такой клуб в 36 населенных пунктах заявили власти 18 муниципалитетов. Министр подчеркнула, что деньги в бюджете на ближайшие годы распределены, а по данным авторов проекта ДК стоимость одного здания с оснащением достигает 50 млн рублей. Поэтому пока чиновники ищут иные варианты решения проблем культурного досуга в деревнях, и о начале строительства домов культуры готовы говорить не раньше 2026 года. Но депутатам идея модульных ДК понравилась. Илья Шулькин и Вагаршак Сарксян отметили, что стоимость подобных зданий в реальности ниже, а в ходе конкурсных процедур снизится еще. Поэтому откладывать проект не стоит. Председатель комитета Елена Зырянова в итоге заверила, что депутаты поддержат проект и будут лоббировать изыскание дополнительных средств. «Если вы выйдете с этими предложениями в рамках бюджета 2024-26, мы вас поддержим», — обратилась она к Платоновой. По мнению Зыряновой, проект необходимо реализовать в ближайшее время как минимум в качестве пилотного, установив 10 модульных ДК. Так выглядит типовой проект деревенского дома культуры в презентации минкультуры Данил Постаногов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деревнях и селах Пермского края, где живут меньше 400 человек, могут появиться свои дома культуры. Идею на заседании бюджетного комитета законодательного собрания региона озвучила министр культуры Прикамья Алла Платонова, а депутаты ее поддержали и попросили ускорить процесс, передает корреспондент URA.RU. «Теоретически это может выглядеть так. Здесь совсем маленький зал — 35 мест, буквально один кабинет, холл, два туалета и все. В дальнейшем эти конструкции [модульные] можно перевозить, если необходимость в клубе исчезла по причине сокращения количества жителей», — описала проект деревенского клуба Платонова. По ее словам, о желании получить такой клуб в 36 населенных пунктах заявили власти 18 муниципалитетов. Министр подчеркнула, что деньги в бюджете на ближайшие годы распределены, а по данным авторов проекта ДК стоимость одного здания с оснащением достигает 50 млн рублей. Поэтому пока чиновники ищут иные варианты решения проблем культурного досуга в деревнях, и о начале строительства домов культуры готовы говорить не раньше 2026 года. Но депутатам идея модульных ДК понравилась. Илья Шулькин и Вагаршак Сарксян отметили, что стоимость подобных зданий в реальности ниже, а в ходе конкурсных процедур снизится еще. Поэтому откладывать проект не стоит. Председатель комитета Елена Зырянова в итоге заверила, что депутаты поддержат проект и будут лоббировать изыскание дополнительных средств. «Если вы выйдете с этими предложениями в рамках бюджета 2024-26, мы вас поддержим», — обратилась она к Платоновой. По мнению Зыряновой, проект необходимо реализовать в ближайшее время как минимум в качестве пилотного, установив 10 модульных ДК.