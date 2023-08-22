Зоозащитники обвиняют мэрию Пыть-Яха в оплате «мертвых душ» в приюте для животных

23 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

По данным прокуратуры, животные приюта «ШАНС» содержатся в ненадлежащих условиях Фото: Размик Закарян © URA.RU Югорские зоозащитники обвиняют администрацию Пыть-Яха (ХМАО) в финансировании приюта для животных «ШАНС», в котором за последний месяц выявлен десяток «мертвых душ». Это при том, что идентификацию прошла пока лишь половина животных. О нарушениях, обнаруженных в приюте, агентству URA.RU рассказала одна из зоозащитниц Алиса Соловьева. «Идентификация животных в приюте должна проводиться ежемесячно. По результатам приемки услуг администрация города проводит оплату по контракту, в котором указана услуга „содержание животных“. Но так как при поступлении в „ШАНС“ животные не проходили регистрацию, идентифицировать их очень трудно. Мы с боем добились проведения проверки в данном приюте, она прошла 14 августа. На сегодняшний день сверили только половину особей, из 52 животных 10 уже не хватает», — рассказала активистка. По словам Соловьевой, еще в 2021 году недостроенный приют начал работать на контрактной основе с администрацией Пыть-Яха. Не смотря на то, что, по закону, при отлове животных, сотрудники приюта обязаны вносить особей в специальный реестр и публиковать его для общего доступа граждан, владелец приюта с 2021 года игнорировал это условие. Кроме того, проверку в приюте инициировала и местная прокуратура. В результате инспекции были выявлены серьезные нарушения условий содержания и регистрации животных в приюте. Также «ШАНС» проверила Ветслужба Югры. В заключении акта обследования приюта указано, что учреждение не соответствует требованиям и нормам содержания животных. Корреспондент агентства по данной теме направил запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации ответ от властей города так и не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта» выявили нарушения в приюте Пыть-Яха «ШАНС». Несоблюдение правил отлова, стерилизации и других процедур, проблемы с утилизацией останков погибших особей — вот лишь малый список найденных нарушений законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские зоозащитники обвиняют администрацию Пыть-Яха (ХМАО) в финансировании приюта для животных «ШАНС», в котором за последний месяц выявлен десяток «мертвых душ». Это при том, что идентификацию прошла пока лишь половина животных. О нарушениях, обнаруженных в приюте, агентству URA.RU рассказала одна из зоозащитниц Алиса Соловьева. «Идентификация животных в приюте должна проводиться ежемесячно. По результатам приемки услуг администрация города проводит оплату по контракту, в котором указана услуга „содержание животных“. Но так как при поступлении в „ШАНС“ животные не проходили регистрацию, идентифицировать их очень трудно. Мы с боем добились проведения проверки в данном приюте, она прошла 14 августа. На сегодняшний день сверили только половину особей, из 52 животных 10 уже не хватает», — рассказала активистка. По словам Соловьевой, еще в 2021 году недостроенный приют начал работать на контрактной основе с администрацией Пыть-Яха. Не смотря на то, что, по закону, при отлове животных, сотрудники приюта обязаны вносить особей в специальный реестр и публиковать его для общего доступа граждан, владелец приюта с 2021 года игнорировал это условие. Кроме того, проверку в приюте инициировала и местная прокуратура. В результате инспекции были выявлены серьезные нарушения условий содержания и регистрации животных в приюте. Также «ШАНС» проверила Ветслужба Югры. В заключении акта обследования приюта указано, что учреждение не соответствует требованиям и нормам содержания животных. Корреспондент агентства по данной теме направил запрос в администрацию Пыть-Яха. На момент публикации ответ от властей города так и не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта» выявили нарушения в приюте Пыть-Яха «ШАНС». Несоблюдение правил отлова, стерилизации и других процедур, проблемы с утилизацией останков погибших особей — вот лишь малый список найденных нарушений законодательства.