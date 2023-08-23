Минюст признал нежелательной польскую организацию «За свободную Россию»

Минюст назвал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию»
Минюст признал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию». Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“», — говорится
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