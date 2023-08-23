Минюст признал нежелательной польскую организацию «За свободную Россию» 23 августа 2023 в 20:30 Размер текста - 17 + Минюст назвал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минюст признал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию». Об этом ведомство сообщило на официальном сайте. «Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“», — говорится в сообщении . Отмечается, что решение принято первым заместителем Генпрокурора РФ. Минюст признал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию». Об этом ведомство сообщило на официальном сайте. «Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято первым заместителем Генпрокурора РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям