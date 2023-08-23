Минюст признал нежелательной польскую организацию «За свободную Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Минюст назвал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию» Фото:

Минюст признал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию». Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято первым заместителем Генпрокурора РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст признал нежелательной в РФ польскую организацию «За свободную Россию». Об этом ведомство сообщило на официальном сайте. «Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie „Za Wolna Rosje“», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято первым заместителем Генпрокурора РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...