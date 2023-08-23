На аукцион по продаже недостроя не было подано ни одной заявки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске сорвались очередные торги по продаже недостроенного торгово-развлекательного комплекса с парковкой на улице Черкасской, который ранее принадлежал компании ООО «Лента». На аукцион по продаже недостроя площадью 12 тысяч 365 квадратных метров не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 12 тысяч 365 квадратных метров со степенью готовности 17%. Недострой расположен в Челябинске по улице Черкасская. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — сообщается на сайте.

В первый раз бывший недострой ООО «Ленты» мэрия Челябинска выставляла на торги за 63,5 млн рублей. Далее цена снижалась несколько раз. На последнем аукционе стартовая цена недостроенного здания составила уже более 27 млн рублей, тем не менее на торги так и не была подана ни одна заявка. Предыдущие аукционы также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих купить недострой.