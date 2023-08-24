Встреча Котовой с челябинскими застройщиками состоялась 24 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск для развития территорий будут приглашать строителей из других регионов. Причина в том, что часть площадок под проект о комплексном развитии территорий не заинтересовала челябинских застройщиков. Данный вопрос обсудили 24 августа на встрече мэра Натальи Котовой с представителями компаний.

«Сегодня обсудили вопрос с руководителями челябинских строительных компаний о дальнейшей работе по комплексному развитию территорий города. Часть площадок не заинтересовала челябинские компании, поэтому будем приглашать их к реновации и комплексному развитию игроков из других регионов», — сообщила Котова в своем telegram-канале.

В июне челябинскими властями были представлены на рассмотрение новые территории под комплексное развитие территорий (КРТ). Они запланированы к застройке в 2024—2025 годах. При этом часть девелоперов уже активно участвует в расселении и сносе ветхоаварийного жилья.

На данный момент челябинских застройщиков интересуют различные участки старой застройки в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Центральном районах города. Именно там планируется возводить новые микрорайоны в соответствии с проектом КРТ.