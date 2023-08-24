В Челябинск для развития территорий будут приглашать строителей из других регионов

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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , котова наталья
Встреча Котовой с челябинскими застройщиками состоялась 24 августа Фото:

В Челябинск для развития территорий будут приглашать строителей из других регионов. Причина в том, что часть площадок под проект о комплексном развитии территорий не заинтересовала челябинских застройщиков. Данный вопрос обсудили 24 августа на встрече мэра Натальи Котовой с представителями компаний.

«Сегодня обсудили вопрос с руководителями челябинских строительных компаний о дальнейшей работе по комплексному развитию территорий города. Часть площадок не заинтересовала челябинские компании, поэтому будем приглашать их к реновации и комплексному развитию игроков из других регионов», — сообщила Котова в своем telegram-канале.

В июне челябинскими властями были представлены на рассмотрение новые территории под комплексное развитие территорий (КРТ). Они запланированы к застройке в 2024—2025 годах. При этом часть девелоперов уже активно участвует в расселении и сносе ветхоаварийного жилья.

На данный момент челябинских застройщиков интересуют различные участки старой застройки в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Центральном районах города. Именно там планируется возводить новые микрорайоны в соответствии с проектом КРТ.

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В Челябинск для развития территорий будут приглашать строителей из других регионов. Причина в том, что часть площадок под проект о комплексном развитии территорий не заинтересовала челябинских застройщиков. Данный вопрос обсудили 24 августа на встрече мэра Натальи Котовой с представителями компаний. «Сегодня обсудили вопрос с руководителями челябинских строительных компаний о дальнейшей работе по комплексному развитию территорий города. Часть площадок не заинтересовала челябинские компании, поэтому будем приглашать их к реновации и комплексному развитию игроков из других регионов», — сообщила Котова в своем telegram-канале. В июне челябинскими властями были представлены на рассмотрение новые территории под комплексное развитие территорий (КРТ). Они запланированы к застройке в 2024—2025 годах. При этом часть девелоперов уже активно участвует в расселении и сносе ветхоаварийного жилья. На данный момент челябинских застройщиков интересуют различные участки старой застройки в Курчатовском, Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Центральном районах города. Именно там планируется возводить новые микрорайоны в соответствии с проектом КРТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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