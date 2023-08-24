Московскую фирму наказали за то, что оставила спортшколу в Миассе без яхты

Спортшкола успела перевести предоплату за поставки спортоборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское УФАС России 24 августа включило московскую фирму «Империал» в реестр недобросовестных поставщиков за то, что компания не исполнила договор по поставке яхты в спортшколу олимпийского резерва «Старт» в Миассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Компания «Империал» стала победителем в нескольких закупках, проводимых МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» Миасского городского округа. Заказчику для проведения спортивных занятий требовались батуты и гоночная яхта. Однако ООО «Империал» перестало выходить на связь с заказчиком, так и не поставив товар. Указанные действия привели к одностороннему отказу заказчика от исполнения контрактов и направлению информации в антимонопольный орган», — заявили в ведомстве.

Как сообщили URA.RU в спортшколе, миасцы успели перевести московской компании предоплату по заключенным контрактам. Дополнительную информацию в спортшколе согласились предоставить по запросу, который URA.RU отправило в адрес школы. Также запрос о причине неисполнения обязательств послан на электронную почту ООО «Империал». На момент выхода материала ответы на запросы в редакцию не поступили.

По данным базы СБИС, стоимость трех контрактов, заключенных между спортшколой «Старт» и ООО «Империал» составляет один миллион 931 тысячу 99 рублей. Штат ООО «Империал» состоит из одного человека в лице генерального директора. При этом в 2023 году «Империал» выиграл 11 конкурсов в девяти регионах страны на сумму 13 миллионов рублей