На сайте екатеринбургского «Водоканала» появились антироссийские лозунги. Скрин

25 августа 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Неизвестные взломали сервис сторонних карт, которые использовали коммунальщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На карте, встроенной в один из разделов сайта екатеринбургского «Водоканала», неизвестные сменили названия некоторых объектов, заменив их на антироссийские лозунги. Это заметил один из читателей URA.RU. «В нашем поселке отключили воду. Я зашел посмотреть, где автоцистерна, а там на карте такое…», — поделился собеседник. Так, некоторые объекты на карте обозначены как «Россия помойка», «россиян презирают во всем мире», «россияне скот», «рашка», «рубль сдох» и другие, которые агентство не может публиковать по этическим соображениям. В дирекции «Водоканала» дали понять, что взломан сервис сторонних карт. «Информация передана айтишникам и в службу безопасности. Разбираемся», — заверил собеседник. К моменту публикации новости карту на сайте предприятия скрыли. На карте появились в том числе и нецензурные выражения Скрин сайта «Водоканала»

На карте, встроенной в один из разделов сайта екатеринбургского «Водоканала», неизвестные сменили названия некоторых объектов, заменив их на антироссийские лозунги. Это заметил один из читателей URA.RU. «В нашем поселке отключили воду. Я зашел посмотреть, где автоцистерна, а там на карте такое…», — поделился собеседник. Так, некоторые объекты на карте обозначены как «Россия помойка», «россиян презирают во всем мире», «россияне скот», «рашка», «рубль сдох» и другие, которые агентство не может публиковать по этическим соображениям. В дирекции «Водоканала» дали понять, что взломан сервис сторонних карт. «Информация передана айтишникам и в службу безопасности. Разбираемся», — заверил собеседник. К моменту публикации новости карту на сайте предприятия скрыли.