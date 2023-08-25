На карте, встроенной в один из разделов сайта екатеринбургского «Водоканала», неизвестные сменили названия некоторых объектов, заменив их на антироссийские лозунги. Это заметил один из читателей URA.RU.
«В нашем поселке отключили воду. Я зашел посмотреть, где автоцистерна, а там на карте такое…», — поделился собеседник. Так, некоторые объекты на карте обозначены как «Россия помойка», «россиян презирают во всем мире», «россияне скот», «рашка», «рубль сдох» и другие, которые агентство не может публиковать по этическим соображениям.
В дирекции «Водоканала» дали понять, что взломан сервис сторонних карт. «Информация передана айтишникам и в службу безопасности. Разбираемся», — заверил собеседник. К моменту публикации новости карту на сайте предприятия скрыли.
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