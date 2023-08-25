На сайте екатеринбургского «Водоканала» появились антироссийские лозунги. Скрин

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Здание МУП Водоканал. Екатеринбург, муп водоканал, улица царская4
Неизвестные взломали сервис сторонних карт, которые использовали коммунальщики Фото:

На карте, встроенной в один из разделов сайта екатеринбургского «Водоканала», неизвестные сменили названия некоторых объектов, заменив их на антироссийские лозунги. Это заметил один из читателей URA.RU.

«В нашем поселке отключили воду. Я зашел посмотреть, где автоцистерна, а там на карте такое…», — поделился собеседник. Так, некоторые объекты на карте обозначены как «Россия помойка», «россиян презирают во всем мире», «россияне скот», «рашка», «рубль сдох» и другие, которые агентство не может публиковать по этическим соображениям.

В дирекции «Водоканала» дали понять, что взломан сервис сторонних карт. «Информация передана айтишникам и в службу безопасности. Разбираемся», — заверил собеседник. К моменту публикации новости карту на сайте предприятия скрыли.

На карте появились в том числе и нецензурные выражения
На карте появились в том числе и нецензурные выражения

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На карте, встроенной в один из разделов сайта екатеринбургского «Водоканала», неизвестные сменили названия некоторых объектов, заменив их на антироссийские лозунги. Это заметил один из читателей URA.RU. «В нашем поселке отключили воду. Я зашел посмотреть, где автоцистерна, а там на карте такое…», — поделился собеседник. Так, некоторые объекты на карте обозначены как «Россия помойка», «россиян презирают во всем мире», «россияне скот», «рашка», «рубль сдох» и другие, которые агентство не может публиковать по этическим соображениям. В дирекции «Водоканала» дали понять, что взломан сервис сторонних карт. «Информация передана айтишникам и в службу безопасности. Разбираемся», — заверил собеседник. К моменту публикации новости карту на сайте предприятия скрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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