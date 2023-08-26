Бастрыкину доложат о пострадавшем на качелях мальчике в Нижнем Тагиле

26 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Свердловское СУ СК России предоставит доклад Бастрыкину Фото: Официальный сайт Президента РФ Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о происшествии с мальчиком из Нижнего Тагила (Свердловская область), который сломал ногу, упав с качелей. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области, по факту травмирования несовершеннолетнего, проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале Информационного центра. Ранее URA.RU сообщало о 10-летнем мальчике из Нижнего Тагила, который сломал голеностоп, упав с качелей. По данному факту прокуратура Свердловской области организовала проверку.

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о происшествии с мальчиком из Нижнего Тагила (Свердловская область), который сломал ногу, упав с качелей. Об этом рассказали в Информационном центре СК России. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области, по факту травмирования несовершеннолетнего, проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале Информационного центра. Ранее URA.RU сообщало о 10-летнем мальчике из Нижнего Тагила, который сломал голеностоп, упав с качелей. По данному факту прокуратура Свердловской области организовала проверку.