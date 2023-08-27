В Екатеринбурге вандалы испортили новый троллейбус за 30 млн рублей

28 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Новые троллейбусы городу передали в мае 2023 Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус. Инцидент произошел в Октябрьском депо. «В Октябрьском депо вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус с автономным ходом. Пострадал правый бок машины», — пишет Е1. В транспортном парке заявили, что троллейбус отмоют спецрастворителем. «С троллейбусом все будет в порядке. Почистим. Кузов не пострадает», — отметили в троллейбусном депо. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Линейного отделения полиции Екатеринбурга поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности.

В Екатеринбурге вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус. Инцидент произошел в Октябрьском депо. «В Октябрьском депо вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус с автономным ходом. Пострадал правый бок машины», — пишет Е1. В транспортном парке заявили, что троллейбус отмоют спецрастворителем. «С троллейбусом все будет в порядке. Почистим. Кузов не пострадает», — отметили в троллейбусном депо. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Линейного отделения полиции Екатеринбурга поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности.