27 августа 2023

В Екатеринбурге вандалы испортили новый троллейбус за 30 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, общественный транспорт, троллейбусы
Новые троллейбусы городу передали в мае 2023 Фото:

В Екатеринбурге вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус. Инцидент произошел в Октябрьском депо.

«В Октябрьском депо вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус с автономным ходом. Пострадал правый бок машины», — пишет Е1.

В транспортном парке заявили, что троллейбус отмоют спецрастворителем. «С троллейбусом все будет в порядке. Почистим. Кузов не пострадает», — отметили в троллейбусном депо.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Линейного отделения полиции Екатеринбурга поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности.

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В Екатеринбурге вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус. Инцидент произошел в Октябрьском депо. «В Октябрьском депо вандалы разрисовали баллончиками с краской новый троллейбус с автономным ходом. Пострадал правый бок машины», — пишет Е1. В транспортном парке заявили, что троллейбус отмоют спецрастворителем. «С троллейбусом все будет в порядке. Почистим. Кузов не пострадает», — отметили в троллейбусном депо. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Линейного отделения полиции Екатеринбурга поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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