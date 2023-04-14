Екатеринбуржцам нравятся не все граффити на стенах домов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудники Линейного отделения полиции поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Четвертого апреля в линейное отделение полиции на станции Шарташ поступило сообщение от дежурного по станции о том, что в ночное время на железнодорожном пути неизвестный нанес рисунки в стиле „граффити“ на два вагона действующего пригородного электропоезда. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали на место происшествия», — говорится в релизе ведомства.

С помощью камер видеонаблюдения был установлен подозрительный автомобиль, который ночью заезжал на территорию станции. Через неделю сотрудники УгРО вычислили и задержали самого вандала. Он рассказал, что работает в магазине, где продаются краски, мольберты, кисти и прочие принадлежности для живописи. А рисунки нанес на вагоны, желая продемонстрировать землякам свои творческие способности. Теперь художнику грозит штраф.

Электрички в Свердловской области и ранее атаковали вандалы. Так, хулиганы забрасывали камнями скоростные поезда «Ласточка».

Теперь железнодорожникам придется отмывать состав Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Автор размалевал несколько вагонов пригородного поезда Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО