Силовики поймали в Екатеринбурге художника, исписавшего поезд граффити. Фото

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Восстановление надписи "Курск" на плотинке. Екатеринбург, граффити, стрит арт, курск, баллончик
Екатеринбуржцам нравятся не все граффити на стенах домов Фото:

Сотрудники Линейного отделения полиции поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Четвертого апреля в линейное отделение полиции на станции Шарташ поступило сообщение от дежурного по станции о том, что в ночное время на железнодорожном пути неизвестный нанес рисунки в стиле „граффити“ на два вагона действующего пригородного электропоезда. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали на место происшествия», — говорится в релизе ведомства.

С помощью камер видеонаблюдения был установлен подозрительный автомобиль, который ночью заезжал на территорию станции. Через неделю сотрудники УгРО вычислили и задержали самого вандала. Он рассказал, что работает в магазине, где продаются краски, мольберты, кисти и прочие принадлежности для живописи. А рисунки нанес на вагоны, желая продемонстрировать землякам свои творческие способности. Теперь художнику грозит штраф.

Электрички в Свердловской области и ранее атаковали вандалы. Так, хулиганы забрасывали камнями скоростные поезда «Ласточка».

Теперь железнодорожникам придется отмывать состав
Теперь железнодорожникам придется отмывать состав
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Автор размалевал несколько вагонов пригородного поезда
Автор размалевал несколько вагонов пригородного поезда
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Екатеринбуржец счел, что его творчество достойно восхищения
Екатеринбуржец счел, что его творчество достойно восхищения
Фото:

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Сотрудники Линейного отделения полиции поймали начинающего художника, который на станции Шарташ изрисовал два вагона пригородной электрички. 28-летний мужчина пояснил, что хотел таким образом проявить свои творческие способности, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Четвертого апреля в линейное отделение полиции на станции Шарташ поступило сообщение от дежурного по станции о том, что в ночное время на железнодорожном пути неизвестный нанес рисунки в стиле „граффити“ на два вагона действующего пригородного электропоезда. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали на место происшествия», — говорится в релизе ведомства. С помощью камер видеонаблюдения был установлен подозрительный автомобиль, который ночью заезжал на территорию станции. Через неделю сотрудники УгРО вычислили и задержали самого вандала. Он рассказал, что работает в магазине, где продаются краски, мольберты, кисти и прочие принадлежности для живописи. А рисунки нанес на вагоны, желая продемонстрировать землякам свои творческие способности. Теперь художнику грозит штраф. Электрички в Свердловской области и ранее атаковали вандалы. Так, хулиганы забрасывали камнями скоростные поезда «Ласточка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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