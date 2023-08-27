Дояр агропредприятия пермского миллиардера стал одним из лучших в стране

Пермский дояр стал вторым во всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения коров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Оператор машинного доения пермского агрохолдинга «Русь» Егор Лучников вошел в число лучших в стране. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. По словам чиновника, дояру не хватило балла, чтобы занять первое место.

«На всероссийских соревнованиях среди операторов машинного доения коров Пермский край представлял Егор Лучников, сотрудник нашего сельскохозяйственного предприятия ООО „Русь“. Меньше балла не хватило до вершины пьедестала!», — рассказал Цветов, отметив, что до этого Лучников стал абсолютным победителем краевого конкурса профмастерства.

Агрохолдинг «Русь» принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину. По итогам 2022 года сельхозпредприятие увеличило чистую прибыль почти на 70 миллионов рублей до 161,6 миллионов рублей».

В 2021 году в Перми прошли X Всероссийские зимние сельские спортивные игры. URA.RU рассказывало, что участники соревновались в лыжных гонках, полиатлоне, троеборье дояров и других спортивных дисциплинах и профессиональных конкурсах.