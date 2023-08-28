Челябинский губернатор Текслер провел кадровые перестановки в ЕР

На президиуме челябинского регионального отделения «Единой России» сменили главу межмуниципального координационного совета (МКС) «Пригородный». Вместо депутата областного заксобрания Анатолия Еремина совет возглавил его коллега Владимир Перезолов. Решение было принято 28 августа на заседании, которое провел губернатор, лидер областной организации ЕР Алексей Текслер.
«Участники заседания проголосовали за кадровую перестановку единогласно. Причина перестановки в том, что Еремин попросил освободить его от руководящих обязанностей, но он останется в МКС в качестве заместителя», — рассказали URA.RU в реготделении партии.
Также Текслер поднял тему будущих выборных кампаний: президента, губернатора и городской думы Челябинска. Он дал поручение начать формировать команду, которая будет заниматься этими вопросами
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