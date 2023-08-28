28 августа 2023

Власти поставят условие птицефабрике после жалобы свердловчан на нашествие мух

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, поле, погода, пашня, природа, осень
Сельчане недовольны тем, что на поля сбрасывают большие объемы удобрений — из-за чего множатся мухи Фото:

Свердловскую птицефабрику заставят снизить объемы удобрений, вносимых в почву рядом с деревней Походилова (Свердловская область), жители которой пожаловались на нашествие мух. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Каменского района.

«Руководству Свердловской птицефабрики (Сосновскому отделению) будет направлено уведомление о соблюдении технологии внесения удобрений в почву под сельхозкультуры. Также [мы попросим] ограничить объемы внесения удобрений вокруг деревни Походилова», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Свердловскую птицефабрику, ответ ожидается.

Жители деревни Походилова пожаловались журналистке Ксении Собчак на полчища мух. По их словам, это вызвано тем, что на поля рядом с деревней в больших объемах сбрасывается куриный помет. Этим занимается Свердловская птицефабрика.

После этого глава Сосновской сельской администрации (деревня относится к ней) Рудольф Едигарев ответил Собчак. Он заявил о рекордном урожае благодаря унавоженным полям. А мухи, по его словам, могли размножиться из-за самих сельчан. При этом он выразил готовность выехать на поля и разобраться в проблеме, если жители обратятся к нему.

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Свердловскую птицефабрику заставят снизить объемы удобрений, вносимых в почву рядом с деревней Походилова (Свердловская область), жители которой пожаловались на нашествие мух. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Каменского района. «Руководству Свердловской птицефабрики (Сосновскому отделению) будет направлено уведомление о соблюдении технологии внесения удобрений в почву под сельхозкультуры. Также [мы попросим] ограничить объемы внесения удобрений вокруг деревни Походилова», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Свердловскую птицефабрику, ответ ожидается. Жители деревни Походилова пожаловались журналистке Ксении Собчак на полчища мух. По их словам, это вызвано тем, что на поля рядом с деревней в больших объемах сбрасывается куриный помет. Этим занимается Свердловская птицефабрика. После этого глава Сосновской сельской администрации (деревня относится к ней) Рудольф Едигарев ответил Собчак. Он заявил о рекордном урожае благодаря унавоженным полям. А мухи, по его словам, могли размножиться из-за самих сельчан. При этом он выразил готовность выехать на поля и разобраться в проблеме, если жители обратятся к нему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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