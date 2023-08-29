Ехавшая «зайцем» в пермском автобусе пассажирка оказалась в федеральном розыске

Контролеры в Перми помогли задержать безбилетницу, которая, как выяснилось, находится в федеральном розыске. Как сообщает департамент транспорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте», не оплатившая проезд пассажирка автобуса №36 повела себя некорректно и контролерам пришлось вызвать Росгвардию.
«В ходе проверки было установлено, что женщина находится в федеральном розыске, что дало основания для ее задержания сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 7:00 утра 27 августа на остановке «Улица Сивкова».
Контролеры, обнаружив, что женщина не оплатила проезд, попросили ее предъявить паспорт. Она в грубой форме отказалась. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь контролерам, обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске. Ее задержали.
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