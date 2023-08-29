Ехавшая «зайцем» в пермском автобусе пассажирка оказалась в федеральном розыске

Пермские контролеры поймали безбилетницу, находившуюся в федеральном розыске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, терминал, автобус, контролер, оплата проезда, контроль билетов, безбилетник, терминал для оплаты проезда
Контролеры вызвали Росгвардию после хамства со стороны пассажирки Фото:

Контролеры в Перми помогли задержать безбилетницу, которая, как выяснилось, находится в федеральном розыске. Как сообщает департамент транспорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте», не оплатившая проезд пассажирка автобуса №36 повела себя некорректно и контролерам пришлось вызвать Росгвардию.

«В ходе проверки было установлено, что женщина находится в федеральном розыске, что дало основания для ее задержания сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 7:00 утра 27 августа на остановке «Улица Сивкова».

Контролеры, обнаружив, что женщина не оплатила проезд, попросили ее предъявить паспорт. Она в грубой форме отказалась. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь контролерам, обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске. Ее задержали.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контролеры в Перми помогли задержать безбилетницу, которая, как выяснилось, находится в федеральном розыске. Как сообщает департамент транспорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте», не оплатившая проезд пассажирка автобуса №36 повела себя некорректно и контролерам пришлось вызвать Росгвардию. «В ходе проверки было установлено, что женщина находится в федеральном розыске, что дало основания для ее задержания сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 7:00 утра 27 августа на остановке «Улица Сивкова». Контролеры, обнаружив, что женщина не оплатила проезд, попросили ее предъявить паспорт. Она в грубой форме отказалась. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь контролерам, обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске. Ее задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...