Ехавшая «зайцем» в пермском автобусе пассажирка оказалась в федеральном розыске

Пермские контролеры поймали безбилетницу, находившуюся в федеральном розыске

Контролеры вызвали Росгвардию после хамства со стороны пассажирки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Контролеры в Перми помогли задержать безбилетницу, которая, как выяснилось, находится в федеральном розыске. Как сообщает департамент транспорта на своей странице в соцсети «ВКонтакте», не оплатившая проезд пассажирка автобуса №36 повела себя некорректно и контролерам пришлось вызвать Росгвардию.

«В ходе проверки было установлено, что женщина находится в федеральном розыске, что дало основания для ее задержания сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в 7:00 утра 27 августа на остановке «Улица Сивкова».

Контролеры, обнаружив, что женщина не оплатила проезд, попросили ее предъявить паспорт. Она в грубой форме отказалась. Сотрудники Росгвардии, прибывшие на помощь контролерам, обнаружили, что женщина находится в федеральном розыске. Ее задержали.