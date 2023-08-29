Мэрия Кыштыма назвала причины возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Факт мошенничества при исполнении контракта в Кыштыме выявили еще год назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, уголовный кодекс
В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Фото:

В администрации Кыштыма (Челябинская область) ответили на вопросы о возбуждении уголовного дела по факту махинаций со стороны подрядчика при выполнении муниципального контракта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, еще по результатам проверки в 2022 году в действиях подрядчика выявили признаки мошенничества.

«При проведении проверки в 2022 году Контрольно-счетная палата Челябинской области в действиях подрядчика усмотрела признаки мошенничества. Материалы были переданы в правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Кыштыма.

Там отметили, что речь в постановлении о возбуждении уголовного дела идет о фирме «Производственно-строительное объединение Урал». С ней администрация еще в апреле 2020 года заключила контракт на выполнение работ по благоустройству городского парка им. А.С. Пушкина. Однако в ходе проверки выяснилось, что установленные подрядчиком детские игровые комплексы и скейт-площадка не соответствовали условиям контракта.

«Установлено, что подрядчиком смонтированы детские игровые комплексы и скейт-площадка, которые не соответствуют условиям контракта. В связи с этим 30 декабря 2021 года Управлением городского хозяйства было подано исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании разницы в стоимости поставленных малых форм. 28 октября 2022 года исковое заявление удовлетворено, решение вступило в законную силу. С подрядчика взыскана сумма в размере 742 тысячи 472 рубля 40 копеек», — отметили в пресс-службе.

URA.RU направило запрос в ООО «Производственно-строительное объединение Урал». На момент публикации ответа не последовало.

Уголовное дело было возбуждено после контрольных мероприятий КСП региона. Размер ущерба администрации городского округа превысил 700 тысяч рублей.

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В администрации Кыштыма (Челябинская область) ответили на вопросы о возбуждении уголовного дела по факту махинаций со стороны подрядчика при выполнении муниципального контракта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, еще по результатам проверки в 2022 году в действиях подрядчика выявили признаки мошенничества. «При проведении проверки в 2022 году Контрольно-счетная палата Челябинской области в действиях подрядчика усмотрела признаки мошенничества. Материалы были переданы в правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Кыштыма. Там отметили, что речь в постановлении о возбуждении уголовного дела идет о фирме «Производственно-строительное объединение Урал». С ней администрация еще в апреле 2020 года заключила контракт на выполнение работ по благоустройству городского парка им. А.С. Пушкина. Однако в ходе проверки выяснилось, что установленные подрядчиком детские игровые комплексы и скейт-площадка не соответствовали условиям контракта. «Установлено, что подрядчиком смонтированы детские игровые комплексы и скейт-площадка, которые не соответствуют условиям контракта. В связи с этим 30 декабря 2021 года Управлением городского хозяйства было подано исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании разницы в стоимости поставленных малых форм. 28 октября 2022 года исковое заявление удовлетворено, решение вступило в законную силу. С подрядчика взыскана сумма в размере 742 тысячи 472 рубля 40 копеек», — отметили в пресс-службе. URA.RU направило запрос в ООО «Производственно-строительное объединение Урал». На момент публикации ответа не последовало. Уголовное дело было возбуждено после контрольных мероприятий КСП региона. Размер ущерба администрации городского округа превысил 700 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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