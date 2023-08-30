Челябинская журналистка победила в конфликте с главой местных депутатов

Редакция газеты Красноармейского района выиграла суд у контрольно-счетной палаты

На сторону Анны Могулевлй встал и суд общей юрисдикции, и арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редактор газеты «Маяк» Красноармейского района (Челябинская область) Анна Могулева победила в конфликте со спикером местного собрания Анатолием Казанцевым. Как заявила журналистка URA.RU, Казанцев буквально натравил на издание местную контрольно-счетную палату (КСП). Газете удалось отбиться от претензий КСП в арбитражном суде.

«Редакция подверглась прессингу со стороны контрольно-счетной палаты муниципалитета, этот прессинг был инициирован председателем районного собрания депутатов Казанцевым. Казанцев пытался парализовать работу редакции из личной мести за то, что редакция самостоятельно взяла на себя работу по сбору помощи мобилизованным бойцам. Использовалось все — публичные нападки на редактора, циничные оскорбления и ложные публичные обвинения», — сообщила Могулева.

Отстаивать свои честь, достоинство и деловую репутацию журналистам пришлось в суде — сначала общей юрисдикции, потом в арбитражном суде региона. Все суды редакция выиграла. Как отметила журналист, судебные тяжбы отняли у редакции много сил, которые могли бы быть направлены на другие, более конструктивные цели.

Редакция URA.RU связалась со спикером Красноармейского районного собрания депутатов Анатолием Казанцевым. Казанцев категорически отмел какую-либо личную неприязнь относительно редактора газеты. В то же время он признал, что стал автором инициативы проверки редакции со стороны КСП и что конфликт между ним и Могулевой действительно есть.

«По регламенту, деятельность организаций, получающих бюджетные средства, проверяется раз в три года, а редакцию не проверяли с 2011-го. Я имел полное право инициировать такую проверку. А конфликт у нас тянется давно, и она меня постоянно провоцирует», — заявил Казанцев.

По данным URA.RU, «война» председателя с редактором стоила Казанцеву партийного поста. Эту ситуацию разбирали в региональном отделении «Единой России». В итоге Казанцева сняли с должности председателя местного политсовета ЕР. Вместо него политсовет партии возглавил глава района.