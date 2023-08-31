Главному свердловскому вору в законе подали пугающий знак

Помощнику вора в законе Гии Свердловского сожгли автомобиль

31 августа 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В криминальном мире Урала давно зреет конфликт Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге сожгли автомобиль криминального авторитета по имени Шалико. Он является правой рукой известного вора в законе Гии Свердловского. Таким образом лидеру уральского криминала конкуренты подали сигнал о том, что претендуют на влияние в его кругах. Этим мнением с URA.RU поделился осведомленный источник. «Не так давно неизвестные сожгли машину — Тойоту Камри — во дворе у Шалико. Он является приближенным Гии Свердловского, его правой рукой. Именно Шалико разруливает серьезные конфликты, междоусобицы, в воровском мире он значимая фигура, его уважают. Через Шалико конкуренты дали своего рода „пощечину“ Гие Свердловскому и намекнули, что намерены занять его место», — рассказал собеседник агентства. По его словам, недовольство Гией Свердловским зреет давно, над ним нависла опасность быть раскоронованным. Во многом это связано со слухами, что законник якобы тесно сотрудничает с силовиками. Будто бы из-за связи с «погонами» часть соратников отвернулась от авторитета, назвав его «крысой». В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского и Шалико. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

В Екатеринбурге сожгли автомобиль криминального авторитета по имени Шалико. Он является правой рукой известного вора в законе Гии Свердловского. Таким образом лидеру уральского криминала конкуренты подали сигнал о том, что претендуют на влияние в его кругах. Этим мнением с URA.RU поделился осведомленный источник. «Не так давно неизвестные сожгли машину — Тойоту Камри — во дворе у Шалико. Он является приближенным Гии Свердловского, его правой рукой. Именно Шалико разруливает серьезные конфликты, междоусобицы, в воровском мире он значимая фигура, его уважают. Через Шалико конкуренты дали своего рода „пощечину“ Гие Свердловскому и намекнули, что намерены занять его место», — рассказал собеседник агентства. По его словам, недовольство Гией Свердловским зреет давно, над ним нависла опасность быть раскоронованным. Во многом это связано со слухами, что законник якобы тесно сотрудничает с силовиками. Будто бы из-за связи с «погонами» часть соратников отвернулась от авторитета, назвав его «крысой». В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского и Шалико. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.