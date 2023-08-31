Главному свердловскому вору в законе подали пугающий знак

Помощнику вора в законе Гии Свердловского сожгли автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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В криминальном мире Урала давно зреет конфликт Фото:

В Екатеринбурге сожгли автомобиль криминального авторитета по имени Шалико. Он является правой рукой известного вора в законе Гии Свердловского. Таким образом лидеру уральского криминала конкуренты подали сигнал о том, что претендуют на влияние в его кругах. Этим мнением с URA.RU поделился осведомленный источник.

«Не так давно неизвестные сожгли машину — Тойоту Камри — во дворе у Шалико. Он является приближенным Гии Свердловского, его правой рукой. Именно Шалико разруливает серьезные конфликты, междоусобицы, в воровском мире он значимая фигура, его уважают. Через Шалико конкуренты дали своего рода „пощечину“ Гие Свердловскому и намекнули, что намерены занять его место», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, недовольство Гией Свердловским зреет давно, над ним нависла опасность быть раскоронованным. Во многом это связано со слухами, что законник якобы тесно сотрудничает с силовиками. Будто бы из-за связи с «погонами» часть соратников отвернулась от авторитета, назвав его «крысой».

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского и Шалико. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

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В Екатеринбурге сожгли автомобиль криминального авторитета по имени Шалико. Он является правой рукой известного вора в законе Гии Свердловского. Таким образом лидеру уральского криминала конкуренты подали сигнал о том, что претендуют на влияние в его кругах. Этим мнением с URA.RU поделился осведомленный источник. «Не так давно неизвестные сожгли машину — Тойоту Камри — во дворе у Шалико. Он является приближенным Гии Свердловского, его правой рукой. Именно Шалико разруливает серьезные конфликты, междоусобицы, в воровском мире он значимая фигура, его уважают. Через Шалико конкуренты дали своего рода „пощечину“ Гие Свердловскому и намекнули, что намерены занять его место», — рассказал собеседник агентства. По его словам, недовольство Гией Свердловским зреет давно, над ним нависла опасность быть раскоронованным. Во многом это связано со слухами, что законник якобы тесно сотрудничает с силовиками. Будто бы из-за связи с «погонами» часть соратников отвернулась от авторитета, назвав его «крысой». В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского и Шалико. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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