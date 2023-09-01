Суд отказался удовлетворять иск к бизнесмену Малику Гайсину о возмещении ущерба

01 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Гайсину предъявили иск о возмещении вреда, причиненного увечьем и смертью кормильца Фото: Александр Мамаев © URA.RU Судья Ленинского районного суда Анастасия Пономарева отказала в удовлетворении иска о возмещении ущерба, который в середине января подал екатеринбуржец Анатолий Абаимов к бизнесмену Малику Гайсину. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда. Категория дела, по которому Гайсин проходил ответчиком, обозначена как «Впервые предъявленные иски о возмещении вреда, причиненного увечьем и смертью кормильца». Его рассматривали с 19 января. В качестве третьего лица также привлекалась компания «Свердловскдорстрой», аффилированная с Маликом Гайсиным. 31 августа судья Анастасия Пономарева отказала в удовлетворении иска. Ранее эта же судья рассматривала другое дело предпринимателя — о взыскании его активов в пользу государства. По версии представителей Генпрокуратуры РФ, которые подали иск, Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1996 по 1999 годы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов, а именно — через подконтрольные ему фирмы скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Для этого он якобы учредил банк «Вятич», а также компании «Вагран» и «Актай-М», а уже в 2016 году — компанию «Корона Тэхет». Стоимость активов оценили в три млрд рублей. По итогу судья Анастасия Пономарева удовлетворила иск Генпрокуратуры.

Судья Ленинского районного суда Анастасия Пономарева отказала в удовлетворении иска о возмещении ущерба, который в середине января подал екатеринбуржец Анатолий Абаимов к бизнесмену Малику Гайсину. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда. Категория дела, по которому Гайсин проходил ответчиком, обозначена как «Впервые предъявленные иски о возмещении вреда, причиненного увечьем и смертью кормильца». Его рассматривали с 19 января. В качестве третьего лица также привлекалась компания «Свердловскдорстрой», аффилированная с Маликом Гайсиным. 31 августа судья Анастасия Пономарева отказала в удовлетворении иска. Ранее эта же судья рассматривала другое дело предпринимателя — о взыскании его активов в пользу государства. По версии представителей Генпрокуратуры РФ, которые подали иск, Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1996 по 1999 годы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов, а именно — через подконтрольные ему фирмы скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Для этого он якобы учредил банк «Вятич», а также компании «Вагран» и «Актай-М», а уже в 2016 году — компанию «Корона Тэхет». Стоимость активов оценили в три млрд рублей. По итогу судья Анастасия Пономарева удовлетворила иск Генпрокуратуры.