Пермские приставы оштрафовали Сбербанк из-за заемщика

Сберу придется оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае приставами оштрафован Сбербанк. Кредитно-финансовое учреждение нарушило права заемщика, пытаясь взыскать с него просроченную задолженность. Банк звонил начальству пермячки с требованием передать подчиненной информацию о необходимости погашения долга. Менее чем за три месяца на телефон гражданина поступило порядка 60 звонков, говорится на сайте ГУФССП по Прикамью.

«Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении ПАО Сбербанк. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности акционерному обществу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба судебных приставов.

В ведомстве отмечают, что, согласно действующему законодательству, банк не может взаимодействовать с должниками, а также их коллегами чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Сбер дважды пытался обжаловать решение о назначении штрафа, но вышестоящие суды оставили жалобу без удовлетворения.

Ранее в отношении ПАО Сбербанк в Пермском крае было возбуждено административное дело за нарушение закона о рекламе. Поводом послужила реклама банка на билборде, где использовалась фраза «самая выгодная», при этом отсутствовали критерии, по которым производилось данное сравнение.