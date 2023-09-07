В Екатеринбурге заметили колонну военной техники. Видео

07 сентября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

На Викулова заметили военную технику Фото: Илья Московец © URA.RU В Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга заметили колонну военной техники. Транспорт двигался по улице Викулова. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На улице Викулова была замечена военная техника. Колонна состояла где-то из 10 единиц транспорта», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в Штаб Центрального военного округа. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.

В Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга заметили колонну военной техники. Транспорт двигался по улице Викулова. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На улице Викулова была замечена военная техника. Колонна состояла где-то из 10 единиц транспорта», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в Штаб Центрального военного округа. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.