В Екатеринбурге заметили колонну военной техники. Видео

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, репетиция парада
На Викулова заметили военную технику Фото:

В Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга заметили колонну военной техники. Транспорт двигался по улице Викулова. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«На улице Викулова была замечена военная техника. Колонна состояла где-то из 10 единиц транспорта», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в Штаб Центрального военного округа. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.

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В Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга заметили колонну военной техники. Транспорт двигался по улице Викулова. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На улице Викулова была замечена военная техника. Колонна состояла где-то из 10 единиц транспорта», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в Штаб Центрального военного округа. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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