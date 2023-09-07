На Викулова заметили военную технику
В Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга заметили колонну военной техники. Транспорт двигался по улице Викулова. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«На улице Викулова была замечена военная техника. Колонна состояла где-то из 10 единиц транспорта», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась в Штаб Центрального военного округа. Оперативный комментарий получить не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.
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