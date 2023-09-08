Жители Украины называют новую волну мобилизации — «могилизацией». Об этом рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — передает РИА Новости слова Небензи.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неоправданные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими.
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