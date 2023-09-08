Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
Небензя назвал украинскую мобилизацию — «могилизацией» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Украины называют новую волну мобилизации — «могилизацией». Об этом рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — передает РИА Новости слова Небензи.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неоправданные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими.

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Жители Украины называют новую волну мобилизации — «могилизацией». Об этом рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. «В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — передает РИА Новости слова Небензи. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неоправданные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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