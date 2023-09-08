Небензя: мобилизацию на Украине называют «могилизацией» из-за политики Киева 08 сентября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + Небензя назвал украинскую мобилизацию — «могилизацией» Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины называют новую волну мобилизации — «могилизацией». Об этом рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. «В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — передает РИА Новости слова Небензи. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неоправданные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими. Жители Украины называют новую волну мобилизации — «могилизацией». Об этом рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. «В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — передает РИА Новости слова Небензи. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неоправданные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, потери украинцев составляют 160 тысяч ранеными и погибшими. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям