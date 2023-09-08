В Центре общественного наблюдения (ЦОН) прошла видеоконференция с участием председателей свердловских общественных палат. Об этом рассказали в ЦОН. Там отметили, что обстановка на выборах стабильная, граждане активно голосуют.
«В режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с председателями общественных палат Ирбита, Ирбитского муниципального образования, Тугулымского и Тавдинского городских округов, Байкаловского, Слободо-Туринского, Таборинского муниципального районов. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание», — сообщили в telegram-канале «ЦОН. Свердловская область».
Сопредседатель ЦОН Александр Левин рассказал о ходе голосования на местах, отметив хорошую явку. «Радует то, что люди идут на избирательные участки. Есть территории, где уже проголосовало 30-35%, например, в Байкалово. Коллеги с мест сообщают, что участки работают, все наблюдатели на местах, замечаний нет. Можно сказать, стабильная ситуация, голосуют активно», — подчеркнул Левин.
В Екатеринбурге стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки 9 и 10 сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.
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