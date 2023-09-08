08 сентября 2023

Председатели свердловских общественных палат поделились обстановкой на выборах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Игоря Холманских по выборам 2017 и 2018 гг. Екатеринбург, видеосвязь, видеоконференция, вкс, совещание в полпредстве
Совещание прошло в режиме видеоконференции (фото из архива) Фото:
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Выборы-2023

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) прошла видеоконференция с участием председателей свердловских общественных палат. Об этом рассказали в ЦОН. Там отметили, что обстановка на выборах стабильная, граждане активно голосуют.

«В режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с председателями общественных палат Ирбита, Ирбитского муниципального образования, Тугулымского и Тавдинского городских округов, Байкаловского, Слободо-Туринского, Таборинского муниципального районов. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание», — сообщили в telegram-канале «ЦОН. Свердловская область».

Сопредседатель ЦОН Александр Левин рассказал о ходе голосования на местах, отметив хорошую явку. «Радует то, что люди идут на избирательные участки. Есть территории, где уже проголосовало 30-35%, например, в Байкалово. Коллеги с мест сообщают, что участки работают, все наблюдатели на местах, замечаний нет. Можно сказать, стабильная ситуация, голосуют активно», — подчеркнул Левин.

В Екатеринбурге стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки 9 и 10 сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.

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В Центре общественного наблюдения (ЦОН) прошла видеоконференция с участием председателей свердловских общественных палат. Об этом рассказали в ЦОН. Там отметили, что обстановка на выборах стабильная, граждане активно голосуют. «В режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с председателями общественных палат Ирбита, Ирбитского муниципального образования, Тугулымского и Тавдинского городских округов, Байкаловского, Слободо-Туринского, Таборинского муниципального районов. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание», — сообщили в telegram-канале «ЦОН. Свердловская область». Сопредседатель ЦОН Александр Левин рассказал о ходе голосования на местах, отметив хорошую явку. «Радует то, что люди идут на избирательные участки. Есть территории, где уже проголосовало 30-35%, например, в Байкалово. Коллеги с мест сообщают, что участки работают, все наблюдатели на местах, замечаний нет. Можно сказать, стабильная ситуация, голосуют активно», — подчеркнул Левин. В Екатеринбурге стартовали выборы в гордуму. Избирательные участки 9 и 10 сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. На территории Ирбитского одномандатного избирательного округа № 13 проходят довыборы в законодательное собрание. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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