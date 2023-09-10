Александр Моор проголосовал на своем избирательном участке

Губернатор Тюменской области принял участие в выборах
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Моор. Тюмень
Александр Моор проголосовал на выборах Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор отдал свой голос на выборах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на избирательном участке.

«Александр Моор получил бюллетень и проголосовал. Он также пожелал тюменцам уверенности в будущем», — сообщает корреспондент URA.RU.

В Тюменской области, ЯНАО и ХМАО продолжаются выборы тюменского губернаторы, участки открыты до 20:00. Подробности — в онлайн-трансляции.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отдал свой голос на выборах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на избирательном участке. «Александр Моор получил бюллетень и проголосовал. Он также пожелал тюменцам уверенности в будущем», — сообщает корреспондент URA.RU. В Тюменской области, ЯНАО и ХМАО продолжаются выборы тюменского губернаторы, участки открыты до 20:00. Подробности — в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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