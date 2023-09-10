Бастрыкин заинтересовался делом об избиении ребенка водителем маршрутки в ХМАО

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат об обстоятельствах происшествия в Сургуте Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с избиением ребенка водителем маршрутного такси в Сургуте (ХМАО). По информации ведомства, у мальчика возникли трудности при оплате проезда, из-за чего и произошел конфликт.

«В СМИ сообщается, что водитель маршрутного такси избил ребенка, у которого возникли трудности при оплате проезда. Следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Сургуте (ХМАО) водитель маршрутного такси №12 на остановке избил подростка, который не смог оплатить проезд. В результате нападения у ребенка сломан нос и лопатка.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с избиением ребенка водителем маршрутного такси в Сургуте (ХМАО). По информации ведомства, у мальчика возникли трудности при оплате проезда, из-за чего и произошел конфликт. «В СМИ сообщается, что водитель маршрутного такси избил ребенка, у которого возникли трудности при оплате проезда. Следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Сургуте (ХМАО) водитель маршрутного такси №12 на остановке избил подростка, который не смог оплатить проезд. В результате нападения у ребенка сломан нос и лопатка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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