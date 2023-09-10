Зоозащитники устроили драку в скандальном приюте для животных ХМАО

В приюте для животных Пыть-Яха произошла драка между зоозащитниками

11 сентября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В приюте для бездомных животных «ШАНС» между зоозащитниками произошла драка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В приюте для бездомных животных «ШАНС» в Пыть-Яхе, вокруг которого случился скандал с «мертвыми душами», произошла драка. Зоозащитница по имени Лариса рассказала URA.RU, что на нее напал местный волонтер, когда она фиксировала нарушения в содержании животных. «Подошел ко мне и нанес удар по голове кулаком, когда я начала снимать, как две собаки раздирают третью в одной клетке. При этом он выкрутил мне руку и отобрал телефон. Я не потеряла сознание, устояла на ногах. Я закричала и начала отбирать телефон. В приюте в этот момент больше не было никого, кроме меня и этого мужчины», — рассказала зоозащитница. Изначально женщина пришла в приют, чтобы забрать себе одну из собак. После неудачной попытки вернуть телефон, женщина выбежала за территорию приюта, села в машину и доехала до ближайшего полицейского участка. Обратно Лариса вернулась в сопровождении участкового и забрала свой сотовый. При этом материалы, которые она сняла на телефон, по ее словам, были удалены. Агентство попыталось получить комментарии о ситуации в приюте. Однако на звонки корреспондента никто не ответил. По словам женщины, врачи установили у нее поверхностную травму головы и сотрясение мозга. В распоряжении URA.RU есть медицинское заключение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Тем временем происшествием уже заинтересовался Следком. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях проводится процессуальная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе силового ведомства ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что зоозащитники обвиняют мэрию Пыть-Яха (ХМАО) в оплате «мертвых душ» в приюте для животных «ШАНС». По предварительным данным, более десятка животных, которые числились там, и содержание которых оплачивала мэрия города, в действительности там не проживают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В приюте для бездомных животных «ШАНС» в Пыть-Яхе, вокруг которого случился скандал с «мертвыми душами», произошла драка. Зоозащитница по имени Лариса рассказала URA.RU, что на нее напал местный волонтер, когда она фиксировала нарушения в содержании животных. «Подошел ко мне и нанес удар по голове кулаком, когда я начала снимать, как две собаки раздирают третью в одной клетке. При этом он выкрутил мне руку и отобрал телефон. Я не потеряла сознание, устояла на ногах. Я закричала и начала отбирать телефон. В приюте в этот момент больше не было никого, кроме меня и этого мужчины», — рассказала зоозащитница. Изначально женщина пришла в приют, чтобы забрать себе одну из собак. После неудачной попытки вернуть телефон, женщина выбежала за территорию приюта, села в машину и доехала до ближайшего полицейского участка. Обратно Лариса вернулась в сопровождении участкового и забрала свой сотовый. При этом материалы, которые она сняла на телефон, по ее словам, были удалены. Агентство попыталось получить комментарии о ситуации в приюте. Однако на звонки корреспондента никто не ответил. По словам женщины, врачи установили у нее поверхностную травму головы и сотрясение мозга. В распоряжении URA.RU есть медицинское заключение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Тем временем происшествием уже заинтересовался Следком. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях проводится процессуальная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе силового ведомства ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что зоозащитники обвиняют мэрию Пыть-Яха (ХМАО) в оплате «мертвых душ» в приюте для животных «ШАНС». По предварительным данным, более десятка животных, которые числились там, и содержание которых оплачивала мэрия города, в действительности там не проживают.