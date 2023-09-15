Несовершеннолетние могут лишиться «взрослых друзей» в соцсетях

Подросткам могут запретить добавлять друзей в соцсетях без ведома родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Михаила Ветрова, данные меры позволят обезопасить несовершеннолетних в интернете Фото:

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить несовершеннолетним свободно принимать заявки для добавления в друзья в соцсетях. По его словам, это создано для безопасности подрастающего поколения.

«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране все еще не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — заявил RT Михаил Ветров. Обращение Ветрова было подготовлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Ветров к тому же предложил запретить детям регистрироваться на любых сайтах для знакомств.

Если несовершеннолетний все же хочет добавить в друзья взрослого человека, то он должен обратиться к своему родителю. Тот, в свою очередь, решит: стоит или нет ребенку общаться со взрослыми в интернете. По словам Ветрова, это будет касаться только отечественных соцсетей, среди которых «Вконтакте» и «Одноклассники».

Для случаев, когда ребенок общается со взрослыми без добавления в друзья, надо создать специальную систему оповещения для родителей. Таким образом они будут знать о виртуальной жизни своего ребенка, уверен Ветров.

Газета «Известия» сообщает, что в 2022 году число преступлений, в которых пострадали дети, продолжило расти. По сравнению с 2021 годом, их число по всей России увеличилось с 90,4 тысяч до 103,2.

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить несовершеннолетним свободно принимать заявки для добавления в друзья в соцсетях. По его словам, это создано для безопасности подрастающего поколения. «К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране все еще не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», — заявил RT Михаил Ветров. Обращение Ветрова было подготовлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева. Ветров к тому же предложил запретить детям регистрироваться на любых сайтах для знакомств. Если несовершеннолетний все же хочет добавить в друзья взрослого человека, то он должен обратиться к своему родителю. Тот, в свою очередь, решит: стоит или нет ребенку общаться со взрослыми в интернете. По словам Ветрова, это будет касаться только отечественных соцсетей, среди которых «Вконтакте» и «Одноклассники». Для случаев, когда ребенок общается со взрослыми без добавления в друзья, надо создать специальную систему оповещения для родителей. Таким образом они будут знать о виртуальной жизни своего ребенка, уверен Ветров. Газета «Известия» сообщает, что в 2022 году число преступлений, в которых пострадали дети, продолжило расти. По сравнению с 2021 годом, их число по всей России увеличилось с 90,4 тысяч до 103,2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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