Митрополит Евгений освятил новый пансионат для онкобольных детей в Екатеринбурге

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Митрополит Евгений также подарил медцентру иконы
Митрополит Евгений также подарил медцентру иконы Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге. Также владыка подарил главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы Царской семьи и Евгения Боткина. Как рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины, медцентр стал подарком городу на 300-летие от учредителей фонда и уральских меценатов.

«Есть такие задачи, решение которых находится в человеческих силах, но есть ситуации, в которых человек понимает свое собственное бессилие. Такое происходит, когда приходит болезнь, особенно когда болезнь приходит к ребенку. У врача, который посвятил свою жизнь лечению людей и по своим профессиональным навыкам много что может сделать, даже у него бывают моменты, когда он разводит руками и говорит: „Здесь поможет только Бог“», — сказал митрополит Евгений.

В пансионате находятся 36 комнат проживания для детей с родителями, шесть двухместных палат дневного стационара, школьный класс и игровые зоны. Раньше в подобных учреждениях дети оставались в больничных палатах, что негативно сказывалось на психике как ребенка, так и его родителей.

На чине освящения присутствовали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, глава застройщика Prinzip Геннадий Черных, а также представители гордумы — Владислав Овчинников, Алексей Шестаков и Алексей Вихарев. Последний отметил, что введение пансионата в эксплуатацию повысит качество оказания медпомощи детям в Екатеринбурге.

«За пределами Москвы нет второго такого центра — мы видим, какое тут медицинское оборудование, оснащение. Все сделано с большой любовью», — прокомментировал Алексей Вихарев.

На освящении были представители гордумы Екатеринбурга, директор Фонда святой Екатерины и глава Prinzip
На освящении были представители гордумы Екатеринбурга, директор Фонда святой Екатерины и глава Prinzip
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей в Екатеринбурге. Также владыка подарил главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову иконы Царской семьи и Евгения Боткина. Как рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины, медцентр стал подарком городу на 300-летие от учредителей фонда и уральских меценатов. «Есть такие задачи, решение которых находится в человеческих силах, но есть ситуации, в которых человек понимает свое собственное бессилие. Такое происходит, когда приходит болезнь, особенно когда болезнь приходит к ребенку. У врача, который посвятил свою жизнь лечению людей и по своим профессиональным навыкам много что может сделать, даже у него бывают моменты, когда он разводит руками и говорит: „Здесь поможет только Бог“», — сказал митрополит Евгений. В пансионате находятся 36 комнат проживания для детей с родителями, шесть двухместных палат дневного стационара, школьный класс и игровые зоны. Раньше в подобных учреждениях дети оставались в больничных палатах, что негативно сказывалось на психике как ребенка, так и его родителей. На чине освящения присутствовали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, глава застройщика Prinzip Геннадий Черных, а также представители гордумы — Владислав Овчинников, Алексей Шестаков и Алексей Вихарев. Последний отметил, что введение пансионата в эксплуатацию повысит качество оказания медпомощи детям в Екатеринбурге. «За пределами Москвы нет второго такого центра — мы видим, какое тут медицинское оборудование, оснащение. Все сделано с большой любовью», — прокомментировал Алексей Вихарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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