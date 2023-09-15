15 сентября 2023

Пермских водителей предупредили об опасности на трассах

МЧС: на дорогах в Пермском крае 16 и 17 сентября ожидается туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
При появлении тумана водителям следует быть предельно внимательными Фото:

На трассах в Пермском крае 16 и 17 сентября прогнозируют появление тумана. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сегодня ночью (16 сентября — прим. URA.RU) и завтра утром местами по краю ожидается туман. Возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в регион вернулось тепло. По данным метеорологов, характер погоды изменится после выходных.

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На трассах в Пермском крае 16 и 17 сентября прогнозируют появление тумана. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сегодня ночью (16 сентября — прим. URA.RU) и завтра утром местами по краю ожидается туман. Возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что в регион вернулось тепло. По данным метеорологов, характер погоды изменится после выходных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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