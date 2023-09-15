Пермских водителей предупредили об опасности на трассах

При появлении тумана водителям следует быть предельно внимательными
На трассах в Пермском крае 16 и 17 сентября прогнозируют появление тумана. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сегодня ночью (16 сентября — прим. URA.RU) и завтра утром местами по краю ожидается туман. Возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в регион вернулось тепло. По данным метеорологов, характер погоды изменится после выходных.
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