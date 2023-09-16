16 сентября 2023

ВСУ ударили по нефтебазе в Орловской области. Видео

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
В результате падения беспилотника никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Орловской области пресечена попытка атаки украинского беспилотника на нефтебазу. В результате крушения дрона был поврежден резервуар с топливом.

«ВСУ попытались Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона, повреждения получил резервуар с бензином», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, что по предварительной информации никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Обновлено в 07:25:

Глава региона Андрей Клычков заявил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Место крушения было оцеплено.

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В Орловской области пресечена попытка атаки украинского беспилотника на нефтебазу. В результате крушения дрона был поврежден резервуар с топливом. «ВСУ попытались Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона, повреждения получил резервуар с бензином», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, что по предварительной информации никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено в 07:25: Глава региона Андрей Клычков заявил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Место крушения было оцеплено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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