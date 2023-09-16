В результате падения беспилотника никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Орловской области пресечена попытка атаки украинского беспилотника на нефтебазу. В результате крушения дрона был поврежден резервуар с топливом.
«ВСУ попытались Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона, повреждения получил резервуар с бензином», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, что по предварительной информации никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Обновлено в 07:25:
Глава региона Андрей Клычков заявил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Место крушения было оцеплено.
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