ВСУ ударили по нефтебазе в Орловской области. Видео 17 сентября 2023 в 07:04 Размер текста - 17 + В результате падения беспилотника никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Орловской области пресечена попытка атаки украинского беспилотника на нефтебазу. В результате крушения дрона был поврежден резервуар с топливом. «ВСУ попытались Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона, повреждения получил резервуар с бензином», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, что по предварительной информации никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено в 07:25: Глава региона Андрей Клычков заявил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Место крушения было оцеплено. В Орловской области пресечена попытка атаки украинского беспилотника на нефтебазу. В результате крушения дрона был поврежден резервуар с топливом. «ВСУ попытались Орловскую область. По имеющейся информации в результате падения дрона, повреждения получил резервуар с бензином», — написали в telegram-канале Baza. Уточняется, что по предварительной информации никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Обновлено в 07:25: Глава региона Андрей Клычков заявил, что дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города Орла. Место крушения было оцеплено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям