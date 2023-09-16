Свердловская ГИБДД предупредила об ограничении на участке федеральной трассы. Фото

17 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Работы ведутся со 131 по 135 км М5 «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о ремонтных работах на трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в региональном ГИБДД. «Движение транспорта со 131 по 135 километр автодороги со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе», — сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на ремонтном участке. Соблюдать скоростной режим и ориентироваться на дорожные знаки.

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о ремонтных работах на трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в региональном ГИБДД. «Движение транспорта со 131 по 135 километр автодороги со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе», — сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на ремонтном участке. Соблюдать скоростной режим и ориентироваться на дорожные знаки.