16 сентября 2023

Свердловская ГИБДД предупредила об ограничении на участке федеральной трассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, дорожные работы, ямочный ремонт, трасса м5
Работы ведутся со 131 по 135 км М5 «Урал» Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о ремонтных работах на трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«Движение транспорта со 131 по 135 километр автодороги со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе», — сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на ремонтном участке. Соблюдать скоростной режим и ориентироваться на дорожные знаки.

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Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о ремонтных работах на трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в региональном ГИБДД. «Движение транспорта со 131 по 135 километр автодороги со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе», — сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на ремонтном участке. Соблюдать скоростной режим и ориентироваться на дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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