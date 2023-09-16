Работы ведутся со 131 по 135 км М5 «Урал»
Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о ремонтных работах на трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
«Движение транспорта со 131 по 135 километр автодороги со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Рабочие проводят обдув барьерных ограждений, работают на левой полосе», — сообщил telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В ведомстве призвали водителей быть особенно внимательными на ремонтном участке. Соблюдать скоростной режим и ориентироваться на дорожные знаки.
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